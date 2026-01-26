Endrick meritava di essere accantonato dal Real Madrid? È a Lione da tre settimane e i tifosi già lo venerano

Endrick ha siglato una tripletta nell’ultimo match del Lione in Ligue 1, contro il Metz, vinto per 5-2. Il talento brasiliano classe 2006 è in prestito dal Real Madrid.

L’Equipe scrive:

Mentre i risultati ottenuti da Paulo Fonseca in autunno sembravano a molti una sorta di miracolo, viste le difficoltà della squadra, il Lione è entrato in un’altra logica nel 2026, con il prestito di Endrick. In questa squadra di outsider, ragazzi talentuosi, leader e campioni del mondo al tramonto, sta emergendo un talento superiore, che dà un altro segno che la squadra stia facendo bene. A soli 19 anni, Endrick vuole giocare il prossimo Mondiale col Brasile; il Real deve essere davvero molto forte per non aver bisogno di lui e accantonarlo; Lione, invece, necessita di essere una terra benedetta piuttosto che una d’esilio. L’attaccante brasiliano gioca in Francia da tre settimane e abbiamo già capito che se ne andrà tra cinque mesi; ma l’idea sarebbe quella di approfittarne.