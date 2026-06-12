Ibrahimovic: “In Europa se perdi una partita, i tifosi ti aspettano sotto casa. In America è più soft”

A questo punto il dubbio che si stia semplicemente divertendo a prendere in giro milanisti e non sorge spontaneo: rifiutiamo di credere che qualcuno, e in questo caso un dirigente del Milan come Zlatan Ibrahimovic, possa decidere scientemente di gettare benzina su un fuoco che arde da settimane. Non basta la situazione di immobilismo in cui è precipitato il Diavolo anche a causa sua: ci voleva anche la sua ironia sulle differenze tra tifosi. Le parole di Ibrahimovic

Dall’America, dove sarà commentatore per il Mondiale

“Quando ho giocato nei Galaxy, quando perdevamo uscivo dallo stadio e vedevo tifosi che ridevano, mangiando tacos, che ti aspettavano vicino la macchina. Insomma l’approccio era soft. In Europa invece se perdi una partita i tifosi non ti aspettano vicino la macchina, ti aspettano sotto casa e non con un tacos in mano…ma con qualcos’altro.

Il caos al Milan