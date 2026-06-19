McTominay è tra i dieci calciatori più belli dei Mondiali, lo dice la scienza

Ne scrive Il Times. Il Napoli lo ha elevato al rango dei grandi campioni internazionali. Il suo status è cambiato nella cultura scozzese. Ora è più imponente. L'immagine della sua rovesciata è ovunque.

Scott McTominay è tra i dieci calciatori più belli dei Mondiali. Belli, proprio. “Lo dice la scienza”, spiega il Times. “In base alla presunta proporzione aurea di simmetria, equilibrio e armonia del viso, McTominay si è classificato al decimo posto in uno studio condotto da DreamGF. Per essere inclusi nella classifica, i giocatori dovevano anche essere tra i 150 più cercati su Google. Di questi tempi, il centrocampista scozzese di Hollywood ci riesce senza problemi”. Ed ecco spiegato, anche con la frivolezza innocua, che McTominay è una delle star di questi Mondiali. La Scozia gioca contro il Marocco e la stampa inglese ha pezzi su di lui, ovunque. Peraltro i compagni dicono che sia un grande poser, “ormai per lui conta solo l’aspetto”, dicono.

McTominay, la stella più brillante

La Federazione calcistica scozzese sa bene con cosa ha a che fare, scrive il Times. “McTominay è la loro stella più brillante e il volto più appetibile dal punto di vista commerciale. Quando sono state scattate le foto ufficiali dei giocatori in fila sulla scaletta dell’aereo diretto in America, McTominay non è apparso subito in primo piano, finché non lo si è notato letteralmente in cima, pronto a essere il primo a salire a bordo. Quando poi è stata scattata una foto di gruppo informale durante il volo, era in prima fila al centro. A parte le testate giornalistiche che hanno pagato per i diritti di trasmissione dei Mondiali, non c’è stato alcun accesso a McTominay, nonostante l’evidente richiesta. Per lui valgono regole diverse“.

Il suo status è cambiato

“Quando McTominay ha saltato l’allenamento due giorni prima della partita d’esordio della Scozia contro Haiti, il Paese è andato vicino a chiedere al Primo Ministro John Swinney di dichiarare lo stato di emergenza nazionale”.

“Il suo status è cambiato nella cultura scozzese. Ora è più imponente. L’immagine della sua rovesciata è ovunque. Non può fare a meno di sapere che i giocatori più giovani lo ammirano. “L’ultima cosa è che speri solo che non sia uno stronzo, e non lo è”, ha detto l’assistente allenatore Steven Naismith. Si integra e socializza volentieri con i giocatori più giovani della squadra e ammette di essere esigente con loro, un allenatore severo.