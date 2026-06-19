McTominay è tra i dieci calciatori più belli dei Mondiali, lo dice la scienza

Ne scrive Il Times. Il Napoli lo ha elevato al rango dei grandi campioni internazionali. Il suo status è cambiato nella cultura scozzese. Ora è più imponente. L'immagine della sua rovesciata è ovunque.

McTominay è tra i dieci calciatori più belli dei Mondiali, lo dice la scienza

Dc Napoli 24/04/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Cremonese / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Scott McTominay-Emil Audero

Scott McTominay è tra i dieci calciatori più belli dei Mondiali. Belli, proprio. “Lo dice la scienza”, spiega il Times. “In base alla presunta proporzione aurea di simmetria, equilibrio e armonia del viso, McTominay si è classificato al decimo posto in uno studio condotto da DreamGF. Per essere inclusi nella classifica, i giocatori dovevano anche essere tra i 150 più cercati su Google. Di questi tempi, il centrocampista scozzese di Hollywood ci riesce senza problemi”. Ed ecco spiegato, anche con la frivolezza innocua, che McTominay è una delle star di questi Mondiali. La Scozia gioca contro il Marocco e la stampa inglese ha pezzi su di lui, ovunque. Peraltro i compagni dicono che sia un grande poser, “ormai per lui conta solo l’aspetto”, dicono.

McTominay, la stella più brillante

McTominay con la Scozia ai Mondiali

La Federazione calcistica scozzese sa bene con cosa ha a che fare, scrive il Times. “McTominay è la loro stella più brillante e il volto più appetibile dal punto di vista commerciale. Quando sono state scattate le foto ufficiali dei giocatori in fila sulla scaletta dell’aereo diretto in America, McTominay non è apparso subito in primo piano, finché non lo si è notato letteralmente in cima, pronto a essere il primo a salire a bordo. Quando poi è stata scattata una foto di gruppo informale durante il volo, era in prima fila al centro. A parte le testate giornalistiche che hanno pagato per i diritti di trasmissione dei Mondiali, non c’è stato alcun accesso a McTominay, nonostante l’evidente richiesta. Per lui valgono regole diverse“.

Il suo status è cambiato

Napoli

“Quando McTominay ha saltato l’allenamento due giorni prima della partita d’esordio della Scozia contro Haiti, il Paese è andato vicino a chiedere al Primo Ministro John Swinney di dichiarare lo stato di emergenza nazionale”.

Il suo status è cambiato nella cultura scozzese. Ora è più imponente. L’immagine della sua rovesciata è ovunque. Non può fare a meno di sapere che i giocatori più giovani lo ammirano. “L’ultima cosa è che speri solo che non sia uno stronzo, e non lo è”, ha detto l’assistente allenatore Steven Naismith. Si integra e socializza volentieri con i giocatori più giovani della squadra e ammette di essere esigente con loro, un allenatore severo.