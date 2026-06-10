I calciatori del Napoli ai Mondiali: McTominay e Olivera giocheranno solo di notte nella fase a gironi

Scozia e Uruguay hanno solo partite notturne (orario italiano). Il Belgio di Lukaku e De Bruyne, invece, giocherà alle 21 i match contro Egitto e Iran rispettivamente il 15 e 21 giugno.

Saranno quattro i calciatori del Napoli che prenderanno parte ai Mondiali (dovevano essere cinque, ma Billy Gilmour ha dovuto dare forfait per un infortunio al ginocchio). Scott McTominay con la Scozia, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne con il Belgio, Mathias Olivera con l’Uruguay, scenderanno in campo per rappresentare il proprio Paese e tentare la scalata per diventare campioni del mondo.

Quando sarà possibile vederli nella fase a gironi? Purtroppo solamente due partite saranno trasmesse prima della mezzanotte in Italia. Riportiamo, in seguito, i match con l’orario italiano.

Date e orari dei match dei giocatori del Napoli ai Mondiali

La Scozia di McTominay affronterà ai Mondiali Haiti, Marocco e Brasile. Il match contro Haiti sarà il 14 giugno alle 3 di notte; contro il Marocco il 20 giugno a mezzanotte; chiuderà il girone contro il Brasile, il 25 giugno a mezzanotte.

Gli orari del Belgio di Lukaku e De Bruyne saranno più abbordabili. Affronteranno l’Egitto il 15 giugno alle ore 21; contro l’Iran giocheranno il 21 giugno alle 21; mentre sarà all’alba la partita contro la Nuova Zelanda, il 27 giugno alle 5 del mattino.

Olivera con il suo Uruguay giocherà solamente di notte. La partita contro l’Arabia Saudita sarà il 16 giugno a mezzanotte; poi ci sarà Capo Verde, il 22 giugno a mezzanotte; chiuderanno il girone contro la Spagna, il 27 giugno alle 2 di notte.

I match saranno visibili sulla piattaforma Dazn.