Lo abbiamo imparato ad amare come l’uomo dello scudetto, e ora ce lo godiamo anche in versione Mondiale. A pochi giorni dall’esordio della Scozia, atteso come una festa nazionale, Scott McTominay si è raccontato a JD Sports proprio a Napoli, prima di partire per il ritiro. E parlando dei suoi Mondiali, lo scozzese ha mescolato ricordi d’infanzia e ambizioni.

Il primo ricordo e la voglia di Brasile

Qual è il tuo primo ricordo del Mondiale?

“Probabilmente Andrés Iniesta quando segnò il gol che portò la Spagna a vincere il Mondiale. Ero molto giovane allora, quindi fu un momento incredibile.”

La squadra che non vedi l’ora di affrontare?

“La squadra che non vedo l’ora di affrontare è probabilmente il Brasile nell’ultima partita del girone. Ovviamente sarà qualcosa di speciale a Miami e, per noi e per i nostri tifosi, sarà un’occasione davvero speciale.”

Cosa significa avere tutta la Scozia alle tue spalle durante il Mondiale?

“Significa tutto, a essere sincero. Il loro sostegno è incredibile e noi vogliamo continuare a regalare loro momenti da ricordare, continuando a giocare e a vincere come sappiamo fare.”

Che cosa rappresenterebbe il successo per la Scozia al Mondiale 2026?

“Direi superare la fase a gironi ed essere davvero competitivi. Andare lì con la convinzione di poter giocare contro squadre molto forti, ottenere risultati e mantenere un livello di prestazioni elevato.”