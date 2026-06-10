McTominay: “Non vedo l’ora di affrontare il Brasile”
Intervistato da JD Sports prima di volare in ritiro, l'eroe dello scudetto azzurro si racconta alla vigilia del Mondiale
Lo abbiamo imparato ad amare come l’uomo dello scudetto, e ora ce lo godiamo anche in versione Mondiale. A pochi giorni dall’esordio della Scozia, atteso come una festa nazionale, Scott McTominay si è raccontato a JD Sports proprio a Napoli, prima di partire per il ritiro. E parlando dei suoi Mondiali, lo scozzese ha mescolato ricordi d’infanzia e ambizioni.
Il primo ricordo e la voglia di Brasile
Qual è il tuo primo ricordo del Mondiale?
“Probabilmente Andrés Iniesta quando segnò il gol che portò la Spagna a vincere il Mondiale. Ero molto giovane allora, quindi fu un momento incredibile.”
La squadra che non vedi l’ora di affrontare?
“La squadra che non vedo l’ora di affrontare è probabilmente il Brasile nell’ultima partita del girone. Ovviamente sarà qualcosa di speciale a Miami e, per noi e per i nostri tifosi, sarà un’occasione davvero speciale.”
Cosa significa avere tutta la Scozia alle tue spalle durante il Mondiale?
“Significa tutto, a essere sincero. Il loro sostegno è incredibile e noi vogliamo continuare a regalare loro momenti da ricordare, continuando a giocare e a vincere come sappiamo fare.”
Che cosa rappresenterebbe il successo per la Scozia al Mondiale 2026?
“Direi superare la fase a gironi ed essere davvero competitivi. Andare lì con la convinzione di poter giocare contro squadre molto forti, ottenere risultati e mantenere un livello di prestazioni elevato.”