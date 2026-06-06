Guardiola smonta la favola di ct dell’Italia: “Io allenatore di una Nazionale? Ora voglio fermarmi un po'”

Dopo il disastro gattusiano dello scorso marzo in Bosnia, che, di fatto, ha azzerato i vertici del calcio italiano, c’è attesa per il futuro allenatore. I nomi erano Conte, Mancini, Allegri. Ma c’è anche chi ha provato a inserire Pep Guardiola. Il catalano ha lasciato il Manchester City dopo dieci anni e il ministro dello Sport Abodi aveva rilasciato dichiarazioni sul suo possibile ingaggio come nuovo ct dell’Italia. È stato proprio Guardiola a spegnere ogni voce sulla possibilità di vederlo alla guida di una Nazionale.

Le parole di Pep Guardiola sul suo futuro

Pep Guardiola ha rilasciato ai media spagnoli dichiarazioni sul suo futuro:

“Io allenatore di una nazionale? Ora voglio fermarmi per un po’ e vedere cosa fare. Non lo so nemmeno io. Tornerò a studiare alla La Salle, dove ho studiato da bambino, e diventerò insegnante”.

L’ex allenatore del Manchester CIty ha parlato anche di Bernardo Silva, accostato al Napoli e alla Juventus:

“Bernardo si adatterebbe a qualsiasi squadra. È semplicemente troppo bravo”.