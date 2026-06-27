Gonçalo Ramos, il Psg festeggia: è la seconda cessione più ricca del club, dietro solo a Neymar

Per l'Equipe è stato ceduto a 60 milioni, in Italia scrivono a 70. Neymar a 90. Fu acquistato per 65 milioni, è sempre stata una riserva

Il trasferimento di Gonçalo Ramos al Milan (60 milioni, anche se in Italia dicono 70) è la seconda cessione più redditizia del Psg; solo Neymar è stato venduto per una cifra più alta (90 milioni nel 2023), quando passò all’Al Hilal.

L’attaccante portoghese arriva in rossonero dopo una stagione in cui ha realizzato 12 reti in tutte le competizioni, collezionando 30 presenze in Ligue 1. Al momento sta disputando il Mondiale, ma ha giocato solo pochi minuti contro il Congo. A Parigi è stata una riserva. Di lusso, ma sempre una riserva.

Gonçalo Ramos ha sempre fatto la riserva al Psg

L’Equipe spiega, però, che nonostante sia stato venduto per una cifra molto alta rispetto a quanto fatto vedere in Francia in termini di prestazioni, c’è una leggera perdita da parte del Psg; i parigini lo acquistarono, infatti, per 65 milioni.

Finora, nessun’altra cessione del club aveva superato i 50 milioni, come fu con Manuel Ugarte quando passò Manchester United nel 2024, e Xavi Simons al Lipsia nel gennaio 2025.

Nella classifica appaiono anche gli italiani Marco Verratti (ceduto per 45 milioni nel 2023 all’Al-Arabi) e Gigio Donnarumma (30 milioni al City nel 2025).

Prima dell’arrivo di Al Khelaifi a capo del Psg, la cessione con il maggior incasso fu quella di Ronaldinho, venduto al Barcellona per circa 30 milioni nel 2003.