Donnarumma, tutto torna: ha firmato col City a Coverciano come fece col Psg nel 2021 (Il Giornale)

Inoltre, la nuova era della Nazionale targata Gattuso partirà da Bergamo, dove Gigio vestì per l’ultima volta la maglia del Milan. Per il ct è l'intoccabile per eccellenza.

Gigio Donnarumma vestirà in questa stagione la maglia del Manchester City; ha firmato il suo nuovo contratto a Coverciano, in ritiro, come fece nel 2021 con il Psg. Il portiere e capitano della Nazionale è uno degli intoccabili, forse l’unico, per l’Italia e il neo ct Gattuso.

Donnarumma è l’intoccabile della Nazionale, ora anche lui è emigrato in Premier

Il Giornale scrive:

Un numero uno, dalla bravura tra i pali al modo di reagire alle difficoltà, persino nel convincere il presidente Figc Gravina a firmare a Firenze il contratto con i Citizens così come avvenne nel 2021 con il Psg. E poi nelle amicizie con Sinner e Spalletti, il ct «silurato» a giugno. La nuova pazza estate di Gigio Donnarumma si conclude nel suo ritiro preferito, quello azzurro. E il nuovo corso partirà da Bergamo, dove vestì per l’ultima volta la maglia del Milan. La serenità raggiunta dopo l’accordo con il City dovrà essere lo stimolo per guidare da capitano la nazionale nell’ennesima rincorsa al Mondiale.

Quattro anni fa il trionfo agli Europei con la Nazionale, l’accordo milionario con il Psg e l’addio, sofferto, al Milan. Nel 2025, alzata la Champions dopo una stagione super e persa la finale del Mondiale per club, ha ricevuto il benservito da Luis Enrique ma ricevendo la chiamata del City di Guardiola. Gigio in azzurro riabbraccia Gattuso, suo allenatore al Milan per due anni. Il ct lo avrebbe convocato anche se fosse stato ancora senza squadra: è il capitano e il migliore del gruppo. Ora anche lui è emigrata in Premier League, quasi un attestato di laurea.