Giovane, il brasiliano in cerca d’autore: Allegri lo valuterà

Si, Neres e Alisson rubano l’occhio, ma oltre a loro il Napoli ha un terzo brasiliano che quest’anno cercherà di mettersi in mostra: Giovane Santana do Nascimento. Pagato 20 milioni nel bloccato e frenetico mercato di gennaio, l’ex Verona non ha avuto modo di mettersi in mostra. Ha comunque siglato due assist. Allegri ovviamente lo valuterà. Il punto di Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.

Giovane sotto osservazione

Lui, Gio­vane, potendo sce­gliere si sente pro­prio attac­cante. Il suo idolo è Ronaldo. Ha divo­rato video dei suoi gol e dei suoi numeri. In campo parte largo ma si accen­tra, vede la porta, al drib­bling – che comun­que ha – pre­fe­ri­sce la con­cre­tezza dei gesti. Pro­prio al con­na­zio­nale Alis­son, con­tro la Roma, aveva for­nito il suo primo assist.

Si era ripe­tuto, guarda caso, al Ben­te­godi per Lukaku: cross da sini­stra spor­cato e gol del 2-1 di Big Rom allo sca­dere. Era feb­braio. Poi, per lui, altri minuti sparsi qua e là lungo la sta­gione. Aspet­tando la pros­sima: c’è anche lui e vorrà met­tersi in mostra. Alle­gri lo aspetta.

Allegri ha fiducia nella rosa azzurra

La valutazione di Giovane si inserisce nello spettro più ampio di una valutazione della rosa che sarà operata da Allegri, il quale, secondo Marchetti di Sky, crede nelle potenzialità di quest’ultima:

““In questo fase di mercato il Napoli ha come priorità quella di abbassare il peso economico della gestione della rosa. Ancor prima di effettuare alcune operazioni in entrata come quella del terzino destro. Sono rientrati anche undici giocatori dai prestiti, alcuni molto importanti come ad esempio Lucca e Lang. In rosa ci sono pure giocatori che sono rimasti fino all’ultimo giorno e anche per infortuni non sono stati centrali, su tutti Lukaku. La prima opera di Manna in questa prima fase del mercato sarà quella di sfoltire. Al di là di quelle che sono le idee tecnico-tattiche di Allegri che ha fiducia nella rosa e la ritiene anche adatta a diverse soluzioni”.