Gila vuole il Napoli, la Lazio non può permettersi di perderlo a zero (Pedullà)

Alfredo Pedullà ha parlato in merito al calciomercato del Napoli in entrata, specialmente in fase difensiva. Gli azzurri, infatti, seguono con grande attenzione Mario Gila della Lazio, in scadenza nel 2027, ma non solo.

Napoli su Gila e il classe 2008 Natali

Il giornalista ha dichiarato sul suo canale YouTube:

“Gila vuole il Napoli, nulla contro Gattuso, ma necessità di fare una nuova esperienza. La Lazio non può permettersi di fare un bagno a zero“.

In seguito, ha parlato anche del giovane difensore centrale Andrea Natali:

“Sarebbe un grande colpo Natali, un 2008, farà gli Europei Under 19. Ragazzo di grandissimo spessore, è esplosivo, cresciuto nel Barcellona. Il Napoli vuole chiudere l’operazione perché ritiene di poter prendere un centrale destinato a bruciare le tappe e a diventare sempre più importante. In ogni caso, lo vorrebbe far giocare e studierebbe un percorso di crescita: Cagliari e Frosinone. Ma intanto deve chiudersi l’operazione“.

Il giovane centrale è infatti arrivato nella Masia del Barcellona nel 2021, dopo esperienze all’Espanyol, Milan, Udinese, Brera e Bologna. In questa stagione è stato ceduto in prestito all’Az under 21, dal Bayer Leverkusen, club che ne detiene il cartellino. Con gli olandesi ha disputato 11 presenze in campionato e 4 in Youth League.

Dal 2022 gioca stabilmente nelle Nazionali giovanili Azzurre, dall’Under 15 all’Under 20, vincendo l’Europeo Under 17 nel 2024.