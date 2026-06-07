Gila sarebbe un bel colpo ma occhio agli infortuni

L’obiettivo numero uno del Napoli per rinforzare la propria difesa è Mario Gila della Lazio. Gli agenti dello spagnolo starebbero spingendo per convincere la Lazio a darlo via. Ha ancora un anno di contratto con il club di Lotito.

Gila è un ottimo difensore centrale, diremmo vecchio stile. Ha però una certa predisposizione agli infortuni. Ha 25 anni.

Gila, ecco la lista dei suoi infortuni

Già nella stagione 2022/23, ovvero quella del secondo posto della Lazio di Sarri e dello scudetto del Napoli di Spalletti, ha saltato diverse partite (esattamente 6) per un infortunio al piede.

Nella stagione successiva (23/24), lo spagnolo ha avuto solo un infortunio (problema muscolare agli adduttori) che, però, lo costrinse a stare fermo 24 giorni, saltando così tre gare.

L’annata successiva non inizia nel migliore dei modi per Gila, visto che tra luglio ed agosto ha prima subito una frattura alle dita dei piedi e poi un ko alla coscia che, di fatto, l’hanno obbligato a saltare le prime tre gare del campionato 2024/25.

Il Napoli non può permettersi un’altra stagione ricca di infortuni

Ma proprio nella stagione appena terminata bisogna registrare ben tre infortuni, e tutti nell’ultima parte della stagione. Si è dovuto fermare per un’infiammazione al ginocchio e ha saltato due partite. Poi ha subito una ricaduta di venti giorni ed è rimasto fuori altri 24 giorni. Poi ad aprile, nel corso della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro vinta dalla Lazio di Sarri contro l’Atalanta, si è infortunato alla caviglia: altre due gare fermo. Nell’ultima parte dell’annata 2025/26, di fatto, Gila ha saltato due mesi.

Questo dato degli infortuni di Gila probabilmente non inciderà sulla decisione del Napoli di prenderlo o meno, ma comunque è da valutare. Visti anche i tanti infortuni dell’ultima stagione.