Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è tornato sul luogo delitto. In settimana aveva già scritto chiaro e tondo che Marotta voleva e vuole condizionare la scelta del ct della Nazionale. Riducendo così Malagò a un presidente parvenù. Questo è il punto. È ovvio che Marotta si è inventato Malagò perché serviva uno presentabile (Gravina non lo è e nemmeno lui) ma riusciranno a far fare a Malagò quel che vogliono loro?

Zazzaroni lo ha già scritto: Marotta non può fare da padre e padrone e decidere lui. E ora lo ha ribadito sul Corriere dello Sport.

Le proprietà italiane contro Mancini

Scrive Zazzaroni:

“L’occa­sione è la scelta del nuovo com­mis­sa­rio tec­nico, indi­vi­duato dal neoe­letto Gio­vanni Malagò in Man­cini, osteg­giato più o meno plateal­mente da tre o quat­tro pre­si­denti dal non indif­fe­rente peso spe­ci­fico per ragioni che con la ragione non hanno natu­ral­mente niente a che fare.

Capeg­giati dal più attivo e ascol­tato della com­pa­gnia con­tante, Beppe Marotta, che pub­bli­ca­mente si dichiara del tutto indif­fe­rente e al tele­fono con i suoi col­le­ghi chissà, i pre­si­denti stanno ponendo veti e minac­ciando bar­ri­cate con­tro “il tra­di­tore jesino” nean­che fosse l’Uli­vieri che ebbe a che fare con l’intrat­ta­bile Man­cini diciot­tenne o il Luis Figo che ne conobbe al con­tra­rio la matura durezza da tec­nico.”

L’indifferenza delle proprietà straniere

Zazzaroni si dice certo che le proprietà straniere non abbiano minimamente messo bocca sulla questione, in quanto completamente indifferenti al tema del Ct. In definitiva, questa situazione pone un legittimo dubbio sull’autonomia di Malagò, che prima è stato eletto a furor di club e poi si vede spesso esposto alle richieste delle proprietà italiane. Esistono limiti che non vanno superati e lo stesso Malagò se ne andrebbe se si vedesse scavalcato.

La chiosa:

“Il pre­si­dente fede­rale dovrà assu­mersi la piena respon­sa­bi­lità della scelta, mar­cando pos­si­bil­mente la distanza dai club. Siamo certi che da uomo forte, non solo non indul­gerà a debo­lezze, ma ripor­terà la vicenda sul piano della realtà.”

Fondamentalmente non è nemmeno una questione di soldi: una federazione quelli li trova sempre.