Gila, Giuntoli in prima fila per fare un dispetto al Napoli

Gila l’uomo mercato della Lazio

Mario Gila è l’uomo su cui punta la Lazio per finanziare la campagna acquisti. Anche se va ricordato che il 50% dei proventi della sua cessione vanno girati al Real Madrid (meno i 5 che il club romano ha investito sul cartellino). Quindi non sarà tantissimo che entrerà nella casse di Lotito. Non è un caso che il direttore sportivo della Lazio Fabiani chieda 30 milioni per un difensore centrale che è sì bravo ma che è anche in scadenza di contratto e presenta anche una certa predisposizione agli infortuni. Fatto sta che la Lazio vuole venderlo, il Napoli vorrebbe comprarlo ma da qualche giorno c’è anche l’Atalanta di Giuntoli che si frega sempre le mani quando si tratta di dare filo da torcere a Manna e al Napoli.

Il Messaggero si augura che attorno a Gila si scateni un’asta. E scrive che in testa c’è il Napoli che però ha offerto 15 milioni più bonus (pochi per Lotito), dopodiché ci sono il Brighton l’Atalanta.

Giuntoli lavora per mettere i bastoni tra le ruote a Manna e al Napoli

Ecco come il Messaggero descrive Giuntoli:

“Giuntoli in prima fila per cercare di fare un dispetto alla sua ex squadra. Sarri lo riabbraccerebbe volentieri alla Dea”.

Ricordiamo che Giuntoli avrebbe voluto chiudere il grande scippo senza che nessuno se ne accorgesse.

Il quotidiano romano Il Messaggero scrive che la richiesta della Lazio non scende: 30 milioni, al massimo 25.