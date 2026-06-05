Gila, la Lazio ha promesso a Gattuso di non cederlo (Il Messaggero)
"Se gli azzurri dovessero arrivare a 30 milioni di euro allora i tentennamenti dentro la Lazio ci potrebbero essere". Sullo sfondo lo scambio con Buongiorno
Abbiamo già la telenovela dell’estate? Chi lo sa, ma la direzione sembra proprio essere quella giusta. Gli ingredienti ci sono tutti: un calciatore che vuole giocare nel Napoli, una società proprietaria del cartellino che non ne vuole sapere di cederlo, offerte e controfferte, smentite e poi i soliti avvicinamenti e allontanamenti. Sapremo di essere vicini alla conclusione quando si parlerà dei diritti d’immagine; fino ad allora, per Gila, siamo ancora in alto mare. Il punto del Messaggero.
Gila, la Lazio e quella promessa fatta a Gattuso
Scrive Giuseppe Mustica sul Messaggero che:
“Per il difensore centrale spagnolo (a Gattuso è stato detto che non sarebbe stato ceduto), se gli azzurri dovessero arrivare a 30 milioni di euro allora i tentennamenti dentro la Lazio ci potrebbero essere.”