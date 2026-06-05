Gila, la Lazio ha promesso a Gattuso di non cederlo (Il Messaggero)

"Se gli azzurri dovessero arrivare a 30 milioni di euro allora i tentennamenti dentro la Lazio ci potrebbero essere". Sullo sfondo lo scambio con Buongiorno

Gila, la Lazio ha promesso a Gattuso di non cederlo (Il Messaggero)

Dc Roma 03/11/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Cagliari / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Mario Gila Fuentes

Abbiamo già la telenovela dell’estate? Chi lo sa, ma la direzione sembra proprio essere quella giusta. Gli ingredienti ci sono tutti: un calciatore che vuole giocare nel Napoli, una società proprietaria del cartellino che non ne vuole sapere di cederlo, offerte e controfferte, smentite e poi i soliti avvicinamenti e allontanamenti. Sapremo di essere vicini alla conclusione quando si parlerà dei diritti d’immagine; fino ad allora, per Gila, siamo ancora in alto mare. Il punto del Messaggero.

Gila, la Lazio e quella promessa fatta a Gattuso

Gila Napoli

Scrive Giuseppe Mustica sul Messaggero che:

“Per il difensore centrale spagnolo (a Gattuso è stato detto che non sarebbe stato ceduto), se gli azzurri dovessero arrivare a 30 milioni di euro allora i tentennamenti dentro la Lazio ci potrebbero essere.”

Dunque Lotito avrebbe promesso a Gattuso di ripartire proprio dallo spagnolo, perno della retroguardia biancoceleste. Certo, trattenere un calciatore scontento e per di più in scadenza è un’impresa letteralmente impossibile: il club dovrebbe fare un’opera di convincimento monumentale, ma nel calcio non si può mai sapere. E se ci fosse uno scambio?

Idea scambio Buongiorno-Gila

Il giocatore del Napoli Alessandro Buongiorno

Buongiorno è stato pagato 40 milioni di euro dal Napoli. È stato acquistato dal Torino. Ottima la prima stagione, anche se con troppi infortuni Alessandro è stato indispensabile. Male invece questa appena conclusa: più di un errore, più di uno sbandamento e soprattutto una condizione fisica non sempre ottimale. Proprio per questo, secondo quanto scriveva Il Messaggero ieri, si potrebbe pensare a uno scambio:

“Il club ha ribadito di voler trattenere Gila fino a scadenza, a meno che il Napoli non metta 30 milioni sul tavolo o uno scambio alla pari con Buongiorno.