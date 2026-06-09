Gila, la Lazio fa muro: il Napoli ha già iniziato ad esplorare delle alternative

Abbiamo la telenovela dell’estate? Abbiamo la telenovela dell’estate, e siamo solo al 9 giugno. Ebbene, quella per Mario Gila sembra il classico braccio di ferro che ci porteremo appresso in questi lunghi mesi di calciomercato. La Lazio non vuole perdere lo spagnolo ed è anche disposta a tenerselo in scadenza. Dal canto suo, il Napoli è forte del sì del giocatore. Il punto di Fabrizio Romano.

Gila, la Lazio alza il muro

“Quindi, qual è la situazione ad oggi? Si sono diffuse voci durante le ultime ore su un’operazione magari già saltata, già sfumata per Gila al Napoli. Da quello che mi risulta, ragazzi, non è ancora questa la situazione, nel senso che rimane quello che vi ho detto nei giorni scorsi: il muro della Lazio è altissimo per Mario Gila.

La Lazio non vuol perderlo, la Lazio vuole tenerlo con sé ed accetta il rischio. Non è la prima volta con Claudio Lotito. La Lazio è pronta anche a tenerlo ed eventualmente a perderlo a zero nel 2027 se non si raggiungerà un accordo sul rinnovo.

Quindi questa è la posizione della Lazio. Dall’altra parte però il Napoli continua a sperare, continua a lavorarci, parla con gli agenti, ha un buon feeling con Mario Gila. Il giocatore giocherebbe la Champions molto volentieri e vede di buon occhio un passaggio al Napoli, quindi c’è sicuramente un discorso ancora in piedi per Gila.”

Il Napoli valuta alternative

“Poi bisogna andare a capire chiaramente se la Lazio darà in alcun momento un’apertura o meno. Ma perché si parla di queste cose? Perché da quanto mi risulta, ovviamente, come tutte le grandi squadre il Napoli ha iniziato ad esplorare delle possibili alternative.

È chiaro che tutti i grandi club quando cercano un giocatore non è che c’è solo lui o soltanto lui. C’è un’opzione A, un’opzione B, un’opzione C, che non vuol dire uno sia più forte, un altro meno forte, ma magari preferito per determinate caratteristiche, più o meno raggiungibile.

Mario Gila è certamente molto in alto nella lista del Napoli, ma non è l’unico, quindi che il Napoli possa cercare altri centrali credo sia assolutamente normale: fa parte del lavoro di un direttore sportivo. Ma oggi il Napoli non ha ancora definitivamente mollato su Mario Gila.”