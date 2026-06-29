Gelo tra Conte e Oriali, Lele avrebbe detto sì a un ritorno in Nazionale con Mancini

La battaglia tra Malagò e il vecchio sistema di potere Marotta-Gravina

Non c’è solo la panchina del Napoli da assegnare. Quella del club di De Laurentiis è già di Allegri, ma bisogna attendere l’incontro di oggi col Milan e, al piano tardi il primo luglio, per avere anche l’annuncio ufficiale. L’altra panchina è quella della Nazionale. E in questo caso non è chiaro chi sarà commissario tecnico che succederà alla mesta esperienza di Gattuso. Ne ha scritto nei giorni scorsi il direttore del Corsport Ivan Zazzaroni. Con la spaccatura tra Giovanni Malagò, neopresidente della federcalcio, e Marotta e il vecchio sistema di potere (Gravina compreso anche se non viene mai citato). Malagò vorrebbe il ritorno di Mancini alla guida della Nazionale. Il vecchio establishment invece non gli perdona il tradimento saudita (brucia soprattutto a Gravina) e alcuni club sarebbero persino pronti a una colletta per pagare lo stipendio di Conte.

Sarebbe storica la rottura tra Conte e Oriali

Una lotta che è lo specchio del ragionamento alla base dell’elezione di Malagò. Marotta e Gravina erano perfettamente consapevoli di non essere più presentabili, e hanno confluito su Malagò che è l’uomo dei successi olimpici. Ma non avevano fatto i conti col presidente del Coni che non è certo persona da farsi etero-dirigere.

Ma la notizia più succosa la riporta Il Giornale con Franco Ordine. Che scrive di una spaccatura tra Antonio Conte e Gabriele Oriali:

“Secondo una indiscrezione, sull’argomento ci sarebbe stato un inaspettato gelo tra Conte e Oriali poiché quest’ultimo avrebbe risposto positivamente all’ipotesi di un eventuale ritorno in azzurro al fianco di Mancini”.

Ordine scrive di indiscrezione. Oriali avrebbe detto sì all’offerta di Mancini. Tornerebbe in Nazionale con quello che ad oggi è il concorrente di Conte per la panchina dell’Italia. Sarebbe una clamorosa rottura del sodalizio tra i due.