Garcia polemico: “Non mi piace che i miei giocatori vengano chiamati vecchi”

pareggi contro Iran ed Egitto, che avevano mostrato un Belgio affannato, quasi composto da vecchie glorie e incapace di brillare offensivamente. Nel mirino della critica soprattutto La larga vittoria (5-1) di ieri contro la Nuova Zelanda ha permesso ai Diavoli Rossi di qualificarsi ai sedicesimi di finale dei Mondiali. Una qualificazione che si era messa in salita dopo i, quasi composto da vecchie glorie e incapace di brillare offensivamente. Nel mirino della critica soprattutto Lukaku e De Bruyne , entrambi a segno ieri. Rudi Garcia non ha accettato tali critiche e, in conferenza, ha usato toni piuttosto polemici.

Le parole di Garcia

Qual è stata la differenza rispetto alle partite contro Iran ed Egitto?

“L’efficienza. Forse abbiamo avuto lo stesso numero di occasioni, o anche meno, ma questa volta siamo stati concreti. Tutto cambia quando segni. Voglio fare i complimenti ai miei giocatori: sono rimasti calmi. Avevo fiducia in loro, soprattutto nei miei leader. Sarò molto chiaro: non ho davvero apprezzato alcune osservazioni sui miei giocatori d’esperienza. Quando hai giocatori di quel calibro in una nazionale, devi sostenerli. E loro hanno risposto: due gol di Trossard, un gol e un assist di De Bruyne, un gol di Lukaku. Ecco cosa hanno mostrato i “vecchi” del Belgio. Volevo sottolinearlo”

La critica è stata una motivazione in più?

“Non l’ho letta personalmente, ma mi è stato riferito. Se ne è parlato anche in Francia. Per me non cambia nulla: ho fiducia nei miei giocatori. È anche per questo che ho scelto di nuovo questa squadra. C’è un solo posto dove si risponde: sul campo. E lo abbiamo fatto. Non ho altro da aggiungere.”

Sulla squadra e i punti da migliorare

Quanto sono state importanti alcune combinazioni, come Vanaken-De Bruyne?

“La squadra nel suo insieme ha giocato bene. Tutti si sono trovati. Anche i subentrati sono stati efficaci. Avevamo previsto l’ingresso di Onana per aggiungere centimetri sulle palle inattive della Nuova Zelanda. Sono deluso però di aver subito un gol proprio su una situazione del genere. Per il resto abbiamo difeso molto bene contro una squadra fisicamente forte. Eravamo ben organizzati. Courtois è stato solido nel gioco aereo e la coppia centrale Mechele-Theate ha contenuto bene Wood. Non so quanti palloni abbia toccato, ma pochi. Il piano ha funzionato.”

Quali sono i punti da migliorare?

“Sì, avremmo potuto segnare di più, ma è mancata precisione. L’importante è il risultato: quattro gol di scarto e primo posto nel girone. Non potevamo chiedere di più.”