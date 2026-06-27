La Nuova Zelanda riporta al gol De Bruyne e Lukaku. Bielsa va a casa

Ritmi bassi, De Bruyne e Lukaku partecipano alla festa

Ci voleva la Nuova Zelanda – 86esima nel ranking Fifa – per riportare al gol De Bruyne e Lukaku e farne segnare cinque alla Nazionale allenata da Rudi Garcia che ha chiuso al primo posto il proprio girone e ora nei sedicesimi affronterà una delle terze classificate. Il Belgio è nel tabellone dalla parte degli Stati Uniti. La partita non ha avuto storia. Garcia ha schierato De Bruyne dal primo minuto mentre Lukaku è rimasto in panchina, Big Rom è entrato solo al minuto 85 sul 3-1.

De Bruyne ha segnato la rete del 3-0 con un tiro rasoterra da fuori area su cui il portiere neozelandese non è stato proprio perfetto. Kdb in un match dai ritmi bassi ha potuto servire più palloni, come il corner da cui è nato il primo gol e ha anche innescato la rete del 2-0. Lukaku ha segnato appena entrato con un comodo colpo di testa da tre metri.

È invece andato a casa l’Uruguay di Bielsa che ha perso 1-0 contro la Spagna. Decisivo ancora una volta in negativo il portiere Muslera. Secondo nel girone si è classificato Capo Verde (64esimo nel ranking) che così approda ai sedicesimi di finale.