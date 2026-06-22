“Lukaku lento, goffo e annullato dagli iraniani”: L’Equipe boccia sia lui che De Bruyne

Il Belgio ha pareggiato 0-0 contro l’Iran e sta rischiando col fuoco il passaggio ai sedicesimi dei Mondiali 2026. Hanno deluso le prestazioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.

L’attaccante è stato schierato dall’inizio per sostituire De Ketelaere, alle prese con un problema fisico; ma non ha reso come contro l’Egitto, quando è entrato a partita in corso.

Lukaku ha deluso contro l’Iran

L’Equipe scrive:

Lento, goffo e dominato nel gioco aereo: Romelu Lukaku ha deluso contro l’Iran nella seconda partita del Belgio ai Mondiali. Per 73 minuti, più di quanto inizialmente previsto, ha preso il posto di Charles De Ketelaere. Tuttavia, non è riuscito a incidere sulla partita. Questo rafforza l’idea che possa essere davvero decisivo soltanto entrando a gara in corso. Poco ritmo, lento nelle accelerazioni, soprattutto negli spazi stretti, impreciso in alcuni appoggi, Lukaku è stato annullato dalla difesa iraniana.

Anche la prestazione di De Bruyne mediocre

Il quotidiano sportivo francese boccia anche De Bruyne:

Insolitamente al di sotto dei suoi standard, nonostante uno splendido controllo in area seguito da un cross che avrebbe dovuto permettere a Maxim De Cuyper di segnare quel gol che non è mai arrivato.