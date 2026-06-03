Frenata Allegri, serve ancora un po’ di pazienza (Pedullà)

Pare che non sia il giorno di Massimiliano Allegri che si libera dal Milan. Si dovrà attendere ancora un po’. A dirlo è Alfredo Pedullà su X. Il giornalista scrive:

“Allegri diventerà l’allenatore del Napoli ma serve ancora un po’ di pazienza sugli aspetti burocratici”.

#Allegri diventerà l’allenatore del #Napoli, ma serve ancora un po’ di pazienza sugli aspetti burocratici https://t.co/pEbN9IRKb1 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 3, 2026

Milan e Allegri devono limare ancora un po’

Gli aspetti burocratici sono stati spiegati in maniera chiara ed esaustiva ieri dal Corriere della Sera da Monica Colombo la giornalista che ha svelato il clima che c’era nel club rossonero, con la lite tra Allegri e Ibrahimovic, con Ibra che chiamava i calciatori per dare consigli tattico o per annunciare che sarebbero stati ceduti per volontà dell’allenatore. E ha scritto anche della mancata esultanza della dirigenza al gol di Saelemaekers contro il Cagliari nel match decisivo per la qualificazione Champions.

Ecco al nodo descritto dal quotidiano di via Solferino.

Il Milan vuole dare ad Allegri 500mila euro. Il tecnico chiede invece 5 milioni lordi: 2 per sé e il resto per lo staff.

Allegri ha minacciato di stare fermo un anno per costringere il Milan, nell’anno del profondo rinnovamento, all’esborso complessivo di 13 milioni e 600 mila euro lordi 10 milioni e 600 per sé e i restanti per il gruppo di lavor).

Le parti si stanno avvicinando ma bisognerà limare ancora un po’.