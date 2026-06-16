Mbappé peggiorerà la Francia come ha fatto con Psg e Real?

Lo scrive il Daily Mail. Lanciata la petizione mbappeout (poi rivelatasi una truffa). "Sono già abbastanza odiato", ha risposto. Ma ai Mondiali dovrà anche difendere

Mbappé peggiorerà la Francia come ha fatto con Psg e Real?

Pre Madrid 22/10/2025 - Champions League / Real Madrid-Juventus / foto Pressinphoto/Image Sport nella foto: Kylian Mbappe

Oggi è la giornata dell’esordio della Francia ai Mondiali 2026, contro il Senegal. Il capitano Kylian Mbappé non ha partecipato alla conferenza stampa pre-partita. Secondo il Daily Mail, solo se l’attaccante del Real Madrid riuscirà a mettere la squadra davanti alle sue esigenze personali, potrà sognare di essere uno dei migliori di questo Mondiale e portare la Francia fino in fondo.

Mbappé odiato dai tifosi

Qual è il prezzo da pagare per assecondarlo? Il suo potenziale è immenso, ma che dire dei suoi difetti? Gli è stato chiesto quali fossero i suoi progetti dopo il ritiro. Ha risposto: “Sono già abbastanza odiato”.  È un periodo strano per essere Kylian Mbappé. E quest’odio è curioso, perché Mbappé è l’incarnazione della gioia sportiva. È destinato a essere una delle stelle di questo Mondiale, ma non è amato da molti tifosi.

Nonostante abbia già vinto un Mondiale e segnato una tripletta nella finale successiva (persa), c’è ancora su di lui la necessità che debba dimostrare qualcosa. Scrive il quotidiano:

Ieri mattina, proprio mentre Didier Deschamps iniziava la sua conferenza stampa, la richiesta ai tifosi madridisti di “far sentire la propria voce” risultava firmata da 96,7 milioni di persone; ma provando ad accedere ad alcune sezioni del sito mbappeout, si veniva reindirizzati su giochi o spam. Una truffa. Tuttavia, rappresenta un sentimento reale. La petizione è rumore di fondo, ma ciò che simboleggia è vero: a Madrid Mbappé non è particolarmente amato. Le statistiche nelle sue due stagioni al Real Madrid sono straordinarie, ma la squadra è peggiorata. Perché? 

Francia

L’attaccante del Real sta diventando il limite della Francia

Nelle statistiche di Opta si può confermare che non è un giocatore che fa “lavoro sporco”, non aiuta abbastanza i compagni di squadra. Il Daily Mail continua:

L’entusiasmo per ciò che si può vincere con Mbappé in squadra si è trasformato nella percezione che possa essere un limite: una superstar moderna che però non vuole, o non riesce, ad adattarsi pienamente alle esigenze tattiche del calcio contemporaneo. Nessuna Nazionale dispone di tanto talento offensivo come la Francia. Non possono giocare tutti insieme, e chi sarà in campo dovrà spesso mettere il collettivo davanti all’ego.

Mbappé ha promesso che difenderà di più; solo così, la Francia può nuovamente puntare alla vittoria dei Mondiali.