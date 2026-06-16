Mbappé peggiorerà la Francia come ha fatto con Psg e Real?

Lo scrive il Daily Mail. Lanciata la petizione mbappeout (poi rivelatasi una truffa). "Sono già abbastanza odiato", ha risposto. Ma ai Mondiali dovrà anche difendere

Oggi è la giornata dell’esordio della Francia ai Mondiali 2026, contro il Senegal. Il capitano Kylian Mbappé non ha partecipato alla conferenza stampa pre-partita. Secondo il Daily Mail, solo se l’attaccante del Real Madrid riuscirà a mettere la squadra davanti alle sue esigenze personali, potrà sognare di essere uno dei migliori di questo Mondiale e portare la Francia fino in fondo.

Mbappé odiato dai tifosi

Qual è il prezzo da pagare per assecondarlo? Il suo potenziale è immenso, ma che dire dei suoi difetti? Gli è stato chiesto quali fossero i suoi progetti dopo il ritiro. Ha risposto: “Sono già abbastanza odiato”. È un periodo strano per essere Kylian Mbappé. E quest’odio è curioso, perché Mbappé è l’incarnazione della gioia sportiva. È destinato a essere una delle stelle di questo Mondiale, ma non è amato da molti tifosi.

Nonostante abbia già vinto un Mondiale e segnato una tripletta nella finale successiva (persa), c’è ancora su di lui la necessità che debba dimostrare qualcosa. Scrive il quotidiano:

Ieri mattina, proprio mentre Didier Deschamps iniziava la sua conferenza stampa, la richiesta ai tifosi madridisti di “far sentire la propria voce” risultava firmata da 96,7 milioni di persone; ma provando ad accedere ad alcune sezioni del sito mbappeout, si veniva reindirizzati su giochi o spam. Una truffa. Tuttavia, rappresenta un sentimento reale. La petizione è rumore di fondo, ma ciò che simboleggia è vero: a Madrid Mbappé non è particolarmente amato. Le statistiche nelle sue due stagioni al Real Madrid sono straordinarie, ma la squadra è peggiorata. Perché?

L’attaccante del Real sta diventando il limite della Francia

Nelle statistiche di Opta si può confermare che non è un giocatore che fa “lavoro sporco”, non aiuta abbastanza i compagni di squadra. Il Daily Mail continua:

L’entusiasmo per ciò che si può vincere con Mbappé in squadra si è trasformato nella percezione che possa essere un limite: una superstar moderna che però non vuole, o non riesce, ad adattarsi pienamente alle esigenze tattiche del calcio contemporaneo. Nessuna Nazionale dispone di tanto talento offensivo come la Francia. Non possono giocare tutti insieme, e chi sarà in campo dovrà spesso mettere il collettivo davanti all’ego.

Mbappé ha promesso che difenderà di più; solo così, la Francia può nuovamente puntare alla vittoria dei Mondiali.