Elezioni Figc, l’Anac si esprime sulla candidatura di Malagò: “Nessuna ineleggibilità”

Dunque, in molti avranno tirato un sospiro di sollievo: Malagò, candidato forte per la presidenza della Figc, non è ineleggibile. Il dubbio era relativo al cosiddetto pantouflage, ossia l’intervallo obbligatorio tra la guida di un ente di controllo e l’assunzione di un incarico in un organismo da esso vigilato. Coni e Figc, per essere chiari. Dunque, l’Anac si è espressa e nessun problema: vai e che la Madonna ti accompagni. Malagò probabilmente sarà il successore di Gravina.

Malagò, tutto risolto: è eleggibile

La notizia è stata riportare da diverse testate tra cui il corriere dello sport e l’Ansa. L’Anac ha chiarito che il cosiddetto pantouflage non si applica al caso di Giovanni Malagò. La normativa, infatti, riguarda esclusivamente chi, terminato un incarico di controllo, assume rapporti di lavoro, consulenza o collaborazione presso enti vigilati. La presidenza della Figc, invece, non rientra in nessuna di queste fattispecie. Per l’Autorità anticorruzione manca quindi il presupposto stesso per dichiarare l’ineleggibilità dell’ex presidente del Coni.

Le parole di Malagò

L’ex Coni, appresa la notizia, ha dichiarato all’Ansa:

“Ho sempre sostenuto la correttezza della mia posizione nel merito. Per quanto riguarda la mia conoscenza della questione, mi ero rivolto sia in forma ufficiale sia informale a undici soggetti diversi, tutti qualificati sull’argomento. E tutti mi avevano confermato con assoluta certezza che non ci fosse alcun problema. Ognuno giudichi l’accaduto”