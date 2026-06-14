Dove e quando vedere Olanda-Giappone: probabile panchina per Lang

Questa sera alle 22 (orario italiano) in campo Olanda e Giappone, nel primo match del Gruppo F ai Mondiali 2026. Nelle file degli Orange è presente Noa Lang, esterno di proprietà del Napoli che a luglio farà ritorno in azzurro dopo il prestito al Galatasaray.

Le probabili formazioni di Olanda-Giappone

Lang dovrebbe, però, partire dalla panchina, per lasciar spazio al giocatore del Liverpool, Gakpo, sulla fascia sinistra. Di seguito, le probabili formazioni delle due squadre.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Summerville, Malen, Gakpo.

Giappone (3-4-2-1): Z. Suzuki; Watanabe, Itakura, H. Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; J. Ito, Kubo; Ueda.

Dove e quando vedere il match

La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 (con la diretta dalle 21:40) e a pagamento su Dazn. È possibile attivare l’app di Dazn su ogni smart tv, nella sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi come PlayStation, XBox, Amazon Firestick e Timvision Box.

Inoltre, si potrà guardare la gara anche sul canale 214 di Sky, per tutti i clienti che hanno sottoscritto l’abbonamento a Dazn 1.