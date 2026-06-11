Guida ai Mondiali, Gruppo F: L’Olanda di Lang e Beukema parte forte, ma il Giappone è cresciuto davvero
L'Olanda di Van Dijk è la favorita, con i due azzurri Lang e Beukema in rosa. Ma il Giappone e la Svezia di Isak rendono il gruppo tutt'altro che scontato.
Continua la guida girone per girone ai Mondiali 2026. Il Gruppo F Mondiali 2026 propone uno degli incroci tecnicamente più affascinanti: Olanda, Giappone, Svezia e Tunisia. Gli Oranje partono davanti, ma le inseguitrici hanno qualità per dire la loro. E in rosa olandese ci sono due azzurri. Vediamo gerarchia, duelli e campioni da non perdere.
Il colpo d’occhio
Uno degli incroci tecnicamente più affascinanti del primo turno.
Le quattro squadre
Olanda, gli Oranje di qualità. Giappone, i Samurai sempre più europei. Svezia, i due cannonieri. Tunisia, le Aquile ostiche.
La gerarchia
Favorita l’Olanda di Koeman. Sfidante il Giappone. Outsider la Svezia di Isak-Gyökeres, materasso la Tunisia.
Il duello
Olanda-Giappone: la trappola della seconda giornata.
Il campione
Virgil van Dijk, ancora tra i migliori difensori al mondo. Sul fronte opposto, Takefusa Kubo.
L’occhio azzurro
Doppio azzurro: Noa Lang a caccia di minuti e Sam Beukema pronto a ritagliarsi spazio in difesa.
La chicca
Il Giappone ha più giocatori in Europa che in patria, e tra i pali c’è Zion Suzuki, ammirato col Parma.