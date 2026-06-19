De Luca prova a farsi coraggio per gli Europei: “Salerno tra le candidate più credibili e autorevoli”
Da Fisciano: "Prepareremo il dossier Uefa". E aggiunge: "poi vedremo le decisioni dell’Uefa, ma noi dobbiamo fare la nostra parte."
Le parole di De Luca
Da Fisciano, come ripreso dall’Ansa:
“I lavori stanno andando avanti anche per lo stadio Arechi e abbiamo accelerato sul Volpe, perché il campionato dovrà essere spostato lì se vogliamo aprire completamente il cantiere dell’Arechi ed evitare interventi a fasi. È un’occasione importante che abbiamo, ma ovviamente dobbiamo procedere rapidamente con i lavori.