De Luca prova a farsi coraggio per gli Europei: “Salerno tra le candidate più credibili e autorevoli”

Entro il mese di luglio prepareremo il dossier per l’Uefa, che non riguarda solo le infrastrutture sportive ma anche mobilità, accoglienza e sistema alberghiero. Credo sinceramente che Salerno sia tra le candidate più credibili e autorevoli, poi vedremo le decisioni dell’Uefa, ma noi dobbiamo fare la nostra parte.”

Sulla Salernitana

Non è mancata una battuta sulla squadra granata che oggi festeggia il suo compleanno:

“Per quanto riguarda il resto meglio evitare gli auguri perché portano sfortuna. Attendiamo con fiducia, sperando in una grande stagione e nella ripresa del percorso, perché altrimenti diventa difficile avere uno stadio moderno e poi non avere una squadra all’altezza. Non va bene.”