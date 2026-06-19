De Luca prova a farsi coraggio per gli Europei: “Salerno tra le candidate più credibili e autorevoli”

Da Fisciano: "Prepareremo il dossier Uefa". E aggiunge: "poi vedremo le decisioni dell’Uefa, ma noi dobbiamo fare la nostra parte."

De Luca prova a farsi coraggio per gli Europei: “Salerno tra le candidate più credibili e autorevoli”

Ci Salerno 28/08/2023 - campionato di calcio serie A / Salernitana-Udinese / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Vincenzo De Luca

Il clima di competizione per assicurarsi un posto nel prestigioso Euro 32 sta diventando piuttosto rovente. Napoli ha iniziato a fare sul serio, la conferenza dei servizi per lo stadio Maradona è partita e da Salerno, De Luca (neo-sindaco, again), da buon pokerista qual è, rilancia con veemenza. Le sue parole.

Le parole di De Luca

De Luca

Da Fisciano, come ripreso dall’Ansa:

“I lavori stanno andando avanti anche per lo stadio Arechi e abbiamo accelerato sul Volpe, perché il campionato dovrà essere spostato lì se vogliamo aprire completamente il cantiere dell’Arechi ed evitare interventi a fasi. È un’occasione importante che abbiamo, ma ovviamente dobbiamo procedere rapidamente con i lavori.

Entro il mese di luglio prepareremo il dossier per l’Uefa, che non riguarda solo le infrastrutture sportive ma anche mobilità, accoglienza e sistema alberghiero. Credo sinceramente che Salerno sia tra le candidate più credibili e autorevoli, poi vedremo le decisioni dell’Uefa, ma noi dobbiamo fare la nostra parte.”

Sulla Salernitana

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Non è mancata una battuta sulla squadra granata che oggi festeggia il suo compleanno:

“Per quanto riguarda il resto meglio evitare gli auguri perché portano sfortuna. Attendiamo con fiducia, sperando in una grande stagione e nella ripresa del percorso, perché altrimenti diventa difficile avere uno stadio moderno e poi non avere una squadra all’altezza. Non va bene.”