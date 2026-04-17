Euro 32, la Uefa rassicura: “Siamo nei tempi previsti”. I dubbi Milano e Napoli

Le parole di Ceferin (“Spero che le infrastrutture saranno pronte, altrimenti Euro 32 non si giocherà in Italia”) non erano certo passate inosservate. In Italia le infrastrutture sono quelle che sono. Non solo, ma non si riesce a creare un percorso scorrevole a livello burocratico-procedurale. Per cui è sempre un’impresa approcciare la costruzione di un nuovo stadio (basta guardare quel che sta accadendo da anni a Roma). Sono rare le eccezioni. Una di queste è lo Stadium della Juventus di fatto l’unico impianto pronto per ospitare un evento di tale portata. In Turchia invece gli stadi ci sono e sono pronti.

La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Michele Uva executive director dell’Uefa che all’evento organizzato dal Foglio ha provato a essere più rasicurante.

Euro 32, le rassicurazioni di Uva

Uva, intervenuto all’evento organizzato dal Foglio ha cercato di smorzare i toni.

Si legge sulla Gazzetta:

“Stiamo lavorando intensamente e sono convinto che l’italia avrà l’europeo con i suoi cinque stadi. Non ci sono ritardi e siamo perfettamente in linea con il percorso disegnato. Nessun allarmismo. Dobbiamo solo continuare a lavorare tutti insieme: dopo una forte accelerazione degli ultimi sei mesi, ci sono otto impianti che hanno il cronoprogramma che permetterà la loro candidabilità. Entro metà settembre la Figc sceglierà i cinque da comunicare alla Uefa e nella prima settimana di ottobre saranno ratificate le sedi. C’è una interlocuzione fitta con il governo, non possiamo perdere l’europeo e qui dico che lavorando insieme non lo perderete.”

Ovviamente, non poteva andare tutto liscio con Milano e Napoli sotto la lente d’ingrandimento

“Attenzione, se Milano non farà il nuovo stadio ospiteremo l’evento senza Milano. Inter e Milan sono venute in Uefa 15 giorni fa per presentare il cronoprogramma e il progetto, se nel frattempo il processo dovesse rallentare e se Milano, così come Napoli, non avranno i requisiti non entreranno nel dossier.”