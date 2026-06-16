Il Comune di Napoli: “Partita la Conferenza dei Servizi per il restyling del Maradona”

Sul sito ufficiale: "L’approvazione del progetto è attesa entro metà luglio, in modo da poter presentare la candidatura ufficiale per gli Europei di Calcio 2032 entro fine luglio, come richiesto da Figc e Uefa"

Il Comune di Napoli: “Partita la Conferenza dei Servizi per il restyling del Maradona”

Db Napoli 03/03/2024 - campionato di calcio serie A / Napoli-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: stadio Diego Armando Maradona

Il Comune di Napoli, tramite un comunicato pubblicato su X e sul proprio sito ufficiale, ha confermato l’inizio della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto di restyling del Maradona. I tempi sono strettissimi: il termine per presentare la candidatura a Euro 2032 scade a fine luglio e l’approvazione della riqualificazione è attesa entro metà luglio.

Riqualificazione Maradona, al via la Conferenza dei Servizi

Riconoscimento facciale stadio Maradona Restyling stadio Maradona Napoli-Lecce Maradona

Si legge sul sito:

“È partita ufficialmente ieri, lunedì 15 giugno, la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto per la completa riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il progetto è stato preparato dal Comune di Napoli con l’ausilio di società di servizio specializzate nelle attività connesse ai lavori da realizzare. L’approvazione è attesa entro metà luglio, in modo da poter presentare la candidatura ufficiale per gli Europei di Calcio 2032 entro fine luglio, come richiesto dalle regole di Figc ed Uefa.”

La situazione per Euro 32

tifosi Napoli-Milan, Cagliari, Udinese-Napoli stadio italiano Maradona De Laurentiis Euro 2032 napoli-inter san paoloCe la faremo a non perdere un treno che per la città sarebbe importantissimo? Noi speriamo che ce la caviamo. Circa due mesi fa, Michele Uva executive director dell’Uefa , aveva detto alla Gazzetta:

Attenzione, se Milano non farà il nuovo stadio ospiteremo l’evento senza Milano. Inter e Milan sono venute in Uefa 15 giorni fa per presentare il cronoprogramma e il progetto, se nel frattempo il processo dovesse rallentare e se Milano, così come Napoli, non avranno i requisiti non entreranno nel dossier.”

Ecco, magari queste parole avranno risvegliato qualcuno dal torpore. Euro 32 senza Napoli sarebbe impensabile.