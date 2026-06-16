Il Comune di Napoli: “Partita la Conferenza dei Servizi per il restyling del Maradona”

Il progetto è stato preparato dal Comune di Napoli con l’ausilio di società di servizio specializzate nelle attività connesse ai lavori da realizzare. L’approvazione è attesa entro metà luglio, in modo da poter presentare la candidatura ufficiale per gli Europei di Calcio 2032 entro fine luglio, come richiesto dalle regole di Figc ed Uefa.”

🏟️Partita ieri la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto per la completa riqualificazione dello stadio Maradona. L’approvazione è attesa entro metà luglio, in modo da poter presentare la candidatura ufficiale per gli Europei di Calcio 2032 entro fine luglio. pic.twitter.com/zOXHm8LjvI — Comune di Napoli (@ComuneNapoli) June 16, 2026

La situazione per Euro 32

Ce la faremo a non perdere un treno che per la città sarebbe importantissimo? Noi speriamo che ce la caviamo. Circa due mesi fa, Michele Uva executive director dell’Uefa , aveva detto alla Gazzetta:

“Attenzione, se Milano non farà il nuovo stadio ospiteremo l’evento senza Milano. Inter e Milan sono venute in Uefa 15 giorni fa per presentare il cronoprogramma e il progetto, se nel frattempo il processo dovesse rallentare e se Milano, così come Napoli, non avranno i requisiti non entreranno nel dossier.”

Ecco, magari queste parole avranno risvegliato qualcuno dal torpore. Euro 32 senza Napoli sarebbe impensabile.