De Laurentiis tratta per rimanere a Castel Volturno (la prima pietra è rimasta l’unica)

Niente centro sportivo e niente stadio. È vero che il Napoli senza infrastrutture ha vinto due scudetti ed è stato valutati 2,2 miliardi. Ma è altrettanto vero che senza stadio, è impossibile aumentare il fatturato

Il Napoli senza infrastrutture è andato alla grande

Il Napoli senza infrastrutture ha vinto due scudetti. E addirittura sarebbe stato valutato due miliardi e duecento milioni di euro (a tanto ammonterebbe la presunta offerta degli investitori americano che hanno in Matt Rizzetta il loro ambasciatore). È bene ricordare che secondo Football Benchmark la valutazione del Napoli non raggiunge il miliardo di euro. Quindi è tutto da prendere con le pinze. Anche perché Rizzetta fin qui possiede il Campobasso e sta acquistando la Reggina. Non proprio Barcellona e Real Madrid.

Detto questo, tutto il can can di De Laurentiis sulle infrastrutture è rimasto lettera morta. Sul centro sportivo siamo rimasti alla famosa prima pietra immortalata su X per i terreni a Succivo. La seconda non c’è mai stata. E il club – come scrive anche Repubblica – è in trattativa per allungare fino al 2028 il contratto per la struttura di Castel Volturno.

De Laurentiis non vuole nemmeno un accordo per il Maradona

Torniamo a bomba: senza centro sportivo, il Napoli è andato alla grande. Certo in genere i club sono dotati di cittadelle sportive. Il Napoli no. Così come non ha lo stadio. Questa è una lacuna che incide sul bilancio. Il club non vuole nemmeno accordarsi per il Maradona (dove sono cominciati i lavori). E senza stadio si preclude la possibilità di aumentare il proprio fatturato e a lungo andare rischia di rivelarsi un problema insormontabile soprattutto se il Napoli vuole continuare a essere un club competitivo sia in Italia che in Europa.

Repubblica Napoli con Marco Azzi ricorda che:

“De Laurentiis che ha effettuato più di un sopralluogo sui 38 ettari dell’area Q8 di San Giovanni a Teduccio, dove sorgeva una raffineria e sono in corso lavori di bonifica. Il presidente non crede nella ristrutturazione del Maradona ed è in cerca da tempo dei terreni giusti per costruire uno stadio nuovo di zecca, di proprietà del club azzurro. La “caccia” si è rivelata però per il momento infruttuosa”.

E, scrive Repubblica, “ogni anno senza infrastrutture costa al club circa 100 milioni in meno di fatturato”.