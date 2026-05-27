Il Napoli vale meno di un miliardo, almeno per Football Benchmark
Siamo lontanissimi dagli oltre 2 miliardi che sarebbe stati offerti per la vendita del club. Il Napoli varrebbe 967, importo sceso del 12% rispetto allo scorso anno
Secondo Football Benchmark la quotazione del Napoli di 2,2 miliardi di euro sarebbe sovrastimata più del 100%. Insomma una cifra fuori mercato, come peraltro il Napolista ha scritto.
La Gazzetta dello Sport, con Marco Iaria, riporta i dati dell’undicesima edizione di “Football clubs’ valuation: The European Elite”, ossia lo studio annuale di Football Benchmark sulle valutazioni d’impresa dei club.
L’Inter è il club italiano che vale di più, il Napoli è quarto
Il club italiano che vale di più è l’Inter che oggi si attesta sui 2,1 miliardi di euro. Nerazzurri seguiti da Juventus e Milan entrambi a 1,8 miliardi. Poi, una vera e propria voragine. E al quarto posto si trova il Napoli che però è sotto la cifra del miliardo, vale 967 milioni: cifra ridotta del 12% rispetto allo scorso anno. Più dietro, Roma a 730, Atalanta a 638, Lazio a 519. Questi sono i club che rientrano tra i primi trentadue d’Europa.
Al primo posto, ovviamente, c’è il Real Madrid che vale 7,7 miliardi di euro. Al secondo posto il Barcellona con 5,9 miliardi poi City, United e Arsenal tutti e tre attorno ai cinque miliardi.