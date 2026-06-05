“De Bruyne, non sono così convinto che il Napoli lo terrà” (Marianella)

De Bruyne e le parole di De Laurentiis

Kevin De Bruyne e il suo futuro al Napoli. Ieri De Laurentiis è stato piuttosto chiaro. Ieri ha detto a proposito di Kdb (e anche di Lukaku): “Le sue dichiarazioni possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando si comincia a lavorare, ad allenarsi. Poi se dovranno andare via, andranno via. È pieno di calciatori nel mondo”.

Oggi dagli studi di Sky Sport sul tema è intervenuto anche il giornalista Massimo Marianella (aveva detto che Conte non sarebbe più stato l’allenatore del Napoli e che Italiano era uno dei due tecnici che piacevano al Napoli).

Ha detto:

“Non sono così convinto che De Bruyne resterà al Napoli. Penso che potenzialmente De Bruyne possa pensare di voler rimanere al Napoli ma non sono sicuro che il Napoli lo terrà”.

Marianella: “Leao dovrebbe essere onesto”

Marianella si è espresso anche a proposito di Leao e delle sue accuse ad Allegri:

“Il Milan probabilmente avrebbe provato liberarsi di Leao in estate, e allora ha provato a giocare d’anticipo. Ora la storia dice che Leao se n’è voluto andare. Per quel che riguarda la sua posizione in campo, è vero che ha giocato fuori ruolo. Ma dovrebbe essere onesto a sufficienza da riconoscere che è stato messo in un ruolo diverso perché è stato l’ennesimo milionesimo tentativo per vedere se da lui si poteva estrarre qualcosa di più rispetto a quel che – pochissimo – aveva dato prima in quello che è il suo ruolo”.