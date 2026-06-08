De Bruyne: “L’infortunio? Un peccato, avevo iniziato molto bene la stagione col Napoli, ero in forma”

"All'inizio ero spaventato perché due anni fa ho subito un infortunio al bicipite femorale. Penso sia stata la decisione migliore fare riabilitazione in Belgio".

Kevin De Bruyne ha subito a fine ottobre una lesione al bicipite femorale, dopo aver calciato un rigore contro l’Inter. Il centrocampista del Napoli si è poi curato con il fisioterapista belga Lieven Maesschalck. Ora sarà impegnato con il Mondiale e ha rilasciato un’intervista ai canali del team di fisioterapisti Move to Cure.

De Bruyne: “Ero spaventato per l’infortunio al bicipite femorale”

Il belga ha raccontato di quanto sia stato difficile superare il periodo post-infortunio prima di rientrare in campo dopo cinque mesi:

“L’infortunio è difficile da spiegare davanti alla telecamera. Sì, all’inizio ero spaventato perché due anni fa ho subito un infortunio al bicipite femorale, poi ho deciso di fare la riabilitazione qui per la fiducia che ho in Lieven e nel suo staff. In seguito abbiamo deciso di completare l’ultima parte della riabilitazione anche sul campo. Penso che sia stata la decisione migliore. Non ho mai avuto ricadute o momenti in cui non mi sentissi bene. Non ho mai sentito indolenzimento o dolore. Spero solo di essere al meglio il prima possibile“.

La stagione con il Napoli non è andata come sperava, 5 gol e 4 assist in appena 21 partite giocate:

“È un peccato, ho iniziato la stagione molto bene, mi sono messo in forma, ma non sono preoccupato. Mi sento pronto. Sono sicuro che dopo un paio di partite starò bene“.