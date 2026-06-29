De Bruyne e Mbappé hanno il primato di tiri effettuati ai Mondiali, nessuno come loro finora
Sono 16, di cui quattro in porta per il belga; la sua percentuale realizzativa è calata al 6%. Ma nessuno come De Bruyne riesce a smarcarsi nel Belgio (175 smarcamenti).
Kevin De Bruyne ha qualcosa in comune con Kylian Mbappé in questo Mondiale, ovvero i tiri totali collezionati alla ricerca del gol. Nessun altro come loro è a quota 16 tiri.
Ma mentre Mbappé ha già segnato 4 gol, De Bruyne ha trovato la rete soltanto nella terza partita dei Mondiali, contro la Nuova Zelanda.
Le statistiche di De Bruyne ai Mondiali
Nel match di sabato scorso il belga aveva provato in tutti i modi a segnare, fino a trovare il gol al 66esimo, l’unico in 261 minuti di gioco. La sua percentuale realizzativa è calata al 6%. E dei 16 tiri effettuati, solo quattro erano in porta.
A 35 anni è attualmente a 38 gol in 122 presenze con la maglia del Belgio. Finora ha registrato il 38% di precisione passaggi in area di rigore, 84% in totale.
Ma ha un record che gli altri compagni di Nazionale gli invidiano: 175 smarcamenti, è il migliore del Belgio finora ai Mondiali.
Ai sedicesimi affronterà il Senegal, dove sarà richiesto il miglior De Bruyne per poter passare il turno.