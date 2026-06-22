Lucca è la chiave per sbloccare il passaggio di Gila al Napoli, ma gli azzurri chiedono circa 35 milioni
Il centravanti azzurro, scrive la Gazzetta, piace molto a Gattuso; il tecnico ha chiesto un sacrificio per l'attaccante.
Il Napoli vuole chiudere per Mario Gila il prima possibile e la chiave potrebbe essere uno scambio con Lorenzo Lucca, che piace a Gattuso, neo tecnico della Lazio.
Napoli e Lazio lavorano allo scambio tra Lucca e Gila
La Gazzetta dello Sport scrive:
La Lazio ha deciso, per il nuovo centravanti da regalare a Rino Gattuso si punta senza esitazioni sull’attaccante del Napoli. Anche se costa parecchio (il club partenopeo vuole i 35 milioni, o poco meno, spesi un anno fa). Gattuso, però, lo ritiene la prima punta giusta per la squadra che si accinge a costruire. E, vista l’importanza del ruolo, un sacrificio si può anche fare.
La società di De Laurentiis continua infatti il pressing su Gila e, pur essendo le differenze ancora notevoli, la sensazione è che alla fine il difensore spagnolo possa diventare un giocatore del Napoli. E un modo per accorciare le distanze può essere proprio quello di venire incontro alla Lazio su Lucca.
Per arrivare alla Lazio, Lucca potrebbe arrivare a ridursi l’ingaggio che percepisce a Napoli (2 milioni). E per quanto riguarda Gila, i biancocelesti dovranno tener conto che il 50% della rivendita andrà al Real Madrid.
Lo scambio tra l’attaccante azzurro e il difensore laziale dovrebbe però essere la chiave per sbloccare la trattativa.