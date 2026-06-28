Careca avverte su Lukaku: “È forte, ma il tempo passa per tutti. Hojlund? Alla fine è andato bene”

Le parole di Careca su Lukaku riaccendono il tema dei centravanti del Napoli. L’ex bomber azzurro, intervenuto al podcast “Te ne intendi di calcio” su SportiumFun, ha promosso Romelu Lukaku ma con un avvertimento sul fisico e sull’età, e ha dato fiducia a Rasmus Hojlund dopo un avvio complicato.

Careca su Lukaku: “Il tempo passa per tutti”

Sul belga, Careca non ha dubbi sulle qualità ma mette in guardia: “Lukaku è forte, ha il fisico, il problema è che ha bisogno di mantenere sempre i suoi pesi. Il tempo passa per tutti: non è più un giovane ormai. Allora è questo il problema”. L’ex attaccante ricorda l’impatto del primo anno: “Io l’ho visto quando è arrivato al primo anno con Conte: lo ha messo in forma e ha fatto un grande campionato. Comunque, non lo so se resta, ma speriamo bene”. Un punto che pesa, mentre si discute del suo addio e dell’ingaggio.

Hojlund promosso: “Alla fine è andato bene”

Sul danese, giudizio positivo dopo le difficoltà iniziali: “All’inizio ha avuto un po’ di difficoltà, non riusciva a trovarsi, ma poi è andato abbastanza bene alla fine”. Non è la prima volta che Careca analizza Hojlund: un centravanti che somiglia al giovane Lukaku ma con caratteristiche tutte sue.

Il bivio dell’attacco azzurro

Le parole di Careca arrivano nel pieno del rebus offensivo: l’idea di un attacco con Lukaku e Hojlund insieme stuzzica, ma il futuro del belga resta aperto e legato al mercato. Careca, da ex numero 9 azzurro, invita alla calma: “speriamo bene”.