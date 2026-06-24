Corsport: "Max stima entrambi. Avrebbe voluto Romelu alla Juventus e Rasmus, che è il suo nove ideale, l’anno scorso al Milan."

Con l’imminente (si spera) arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli, potrebbe finalmente realizzarsi il sogno che il tecnico livornese ha inseguito per molto tempo: avere un attacco pesante, formato da Hojlund e Lukaku, con caratteristiche quanto mai complementari. Il punto di Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.

Tandem Hojlund-Lukaku: un sogno realizzato

Si legge sul Corriere:

“Hoj­lund e altri dieci. Ripar­tirà da lui Max Alle­gri, dal cen­tra­vanti che avrebbe voluto al Milan e che invece alle­nerà tra poche set­ti­mane al Napoli. Il suo nove ideale, un gio­ca­tore che aspet­tava l’estate scorsa e da cui potrà ripar­tire con un anno di ritardo.

E poi, finito il Mon­diale e aspet­tando even­tuali novità dal futuro, Alle­gri sarà pronto ad acco­gliere anche Lukaku, l’altro nove che avrebbe invece voluto alla Juven­tus. Due attac­canti da tempo nei suoi pen­sieri che ora avrà a dispo­si­zione nella sua nuova avven­tura azzurra.

Con Hojlund dovrà riuscire a sfruttare al meglio le sue caratteristiche di profondità: già plasmato da Conte nel gioco spalle alla porta, adesso è il momento di sfruttare a pieno le sue caratteristiche. Potrebbe, finalmente, diventare un attaccante completo. Ripartire dai 16 gol complessivi della scorsa stagione.

Su Lukaku

Anche Lukaku è molto apprezzato da Allegri, che lo avrebbe voluto alla Juventus. Potrebbe cambiare molto in questi giorni, soprattutto considerando la stima che Max ha per il belga.

“La situa­zione di Big Rom, con­tratto in sca­denza tra un anno, è ancora tutta da defi­nire. Intanto c’è il Mon­diale, per il futuro si vedrà. Ma Alle­gri stima tanto Romelu e que­sto, magari, potrà diven­tare anche un det­ta­glio non da poco.”