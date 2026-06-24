L’attacco da sogno di Allegri ha due nomi: Lukaku e Hojlund
Corsport: "Max stima entrambi. Avrebbe voluto Romelu alla Juventus e Rasmus, che è il suo nove ideale, l’anno scorso al Milan."
Con l’imminente (si spera) arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli, potrebbe finalmente realizzarsi il sogno che il tecnico livornese ha inseguito per molto tempo: avere un attacco pesante, formato da Hojlund e Lukaku, con caratteristiche quanto mai complementari. Il punto di Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.
Tandem Hojlund-Lukaku: un sogno realizzato
Si legge sul Corriere:
“Hojlund e altri dieci. Ripartirà da lui Max Allegri, dal centravanti che avrebbe voluto al Milan e che invece allenerà tra poche settimane al Napoli. Il suo nove ideale, un giocatore che aspettava l’estate scorsa e da cui potrà ripartire con un anno di ritardo.
E poi, finito il Mondiale e aspettando eventuali novità dal futuro, Allegri sarà pronto ad accogliere anche Lukaku, l’altro nove che avrebbe invece voluto alla Juventus. Due attaccanti da tempo nei suoi pensieri che ora avrà a disposizione nella sua nuova avventura azzurra.
Con Hojlund dovrà riuscire a sfruttare al meglio le sue caratteristiche di profondità: già plasmato da Conte nel gioco spalle alla porta, adesso è il momento di sfruttare a pieno le sue caratteristiche. Potrebbe, finalmente, diventare un attaccante completo. Ripartire dai 16 gol complessivi della scorsa stagione.
Su Lukaku
“La situazione di Big Rom, contratto in scadenza tra un anno, è ancora tutta da definire. Intanto c’è il Mondiale, per il futuro si vedrà. Ma Allegri stima tanto Romelu e questo, magari, potrà diventare anche un dettaglio non da poco.”