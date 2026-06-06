Capello: “Il Napoli ha il calendario peggiore tra le big”
Alla Gazzetta: "Ha Como, Inter, Bologna e Fiorentina nelle prime cinque giornate. Quello più soft? La Juve. Nei primi dieci turni ha due veri big match, contro Milan e Napoli (entrambe in casa)"
Impegnativo l’inizio di campionato che attende Max e i suoi ragazzi con Genoa, Como e subito Inter al Meazza, a testare ambizioni e solidità del Napoli che sarà. A evidenziare come gli azzurri abbiano un calendario tutt’altro che semplice ci ha pensato Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.
Le parole di Capello
Chi ha il calendario migliore tra le grandi?
“Forse proprio la Juve. Nei primi dieci turni ha due veri big match, contro Milan e Napoli, ma entrambi in casa. E anche le sfide da prendere con le pinze, contro Atalanta e Lazio, saranno allo Stadium. Può essere un fattore per una partenza lanciata.”
E il peggiore?
“Direi il Napoli. Ha Como, Inter, Bologna e Fiorentina nelle prime cinque giornate e nelle cinque successive incontra Roma e Juve.”
Stuzzica molto quel Juventus-Inter alla terzultima giornata… E se fosse la partita scudetto?
“Bello pensarlo, anche perché i bianconeri mancano da parecchio nella lotta per il titolo. Lo dico e lo ribadisco, la Juve deve partire per vincere, non voglio più sentire la favoletta delle grandi che hanno come obiettivo piazzarsi per giocare poi la Champions.”
Il calendario completo del Napoli
Dunque, ricapitolando, prime 3: Genoa fuori casa, Como al Maradona e Inter al Meazza. Poi:
Quarta: Napoli-Bologna
Quinta: Fiorentina-Napoli
Sesta: Napoli-Frosinone
Settima: Venezia-Napoli
Ottava: Napoli-Roma
Nona: Monza-Napoli (infrasettimanale)
Decima: Juventus-Napoli
Undicesima: Napoli-Lazio
Dodicesima: Napoli-Torino
13esima: Sassuolo-Napoli
14esima: Napoli-Lecce
15esima: Napoli-Milan
16esima: Atalanta-Napoli
17esima: Parma-Napoli
18esima: Napoli-Cagliari
19esima: Udinese-Napoli
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