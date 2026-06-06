Capello: “Il Napoli ha il calendario peggiore tra le big”

Alla Gazzetta: "Ha Como, Inter, Bolo­gna e Fio­ren­tina nelle prime cin­que gior­nate. Quello più soft? La Juve. Nei primi dieci turni ha due veri big match, con­tro Milan e Napoli (entrambe in casa)"

Capello: “Il Napoli ha il calendario peggiore tra le big”

Db Milano 23/01/2012 - gala' Oscar del calcio Aic 2011 / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Italo Cucci-Fabio Capello

Impegnativo l’inizio di campionato che attende Max e i suoi ragazzi con Genoa, Como e subito Inter al Meazza, a testare ambizioni e solidità del Napoli che sarà. A evidenziare come gli azzurri abbiano un calendario tutt’altro che semplice ci ha pensato Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Capello

Capello Conte

Chi ha il calen­da­rio migliore tra le grandi?

“Forse pro­prio la Juve. Nei primi dieci turni ha due veri big match, con­tro Milan e Napoli, ma entrambi in casa. E anche le sfide da pren­dere con le pinze, con­tro Ata­lanta e Lazio, saranno allo Sta­dium. Può essere un fat­tore per una par­tenza lan­ciata.”

E il peg­giore?

“Direi il Napoli. Ha Como, Inter, Bolo­gna e Fio­ren­tina nelle prime cin­que gior­nate e nelle cin­que suc­ces­sive incon­tra Roma e Juve.”

Stuz­zica molto quel Juven­tus-Inter alla ter­zul­tima gior­nata… E se fosse la par­tita scu­detto?

“Bello pen­sarlo, anche per­ché i bian­co­neri man­cano da parec­chio nella lotta per il titolo. Lo dico e lo riba­di­sco, la Juve deve par­tire per vin­cere, non voglio più sen­tire la favo­letta delle grandi che hanno come obiet­tivo piaz­zarsi per gio­care poi la Cham­pions.”

Il calendario completo del Napoli

Massimiliano Allegri allenatore che saluta i tifosi

Dunque, ricapitolando, prime 3: Genoa fuori casa, Como al Maradona e Inter al Meazza. Poi:

Quarta: Napoli-Bologna
Quinta: Fiorentina-Napoli
Sesta: Napoli-Frosinone
Settima: Venezia-Napoli
Ottava: Napoli-Roma
Nona: Monza-Napoli (infrasettimanale)
Decima: Juventus-Napoli
Undicesima: Napoli-Lazio
Dodicesima: Napoli-Torino
13esima: Sassuolo-Napoli
14esima: Napoli-Lecce
15esima: Napoli-Milan
16esima: Atalanta-Napoli
17esima: Parma-Napoli
18esima: Napoli-Cagliari
19esima: Udinese-Napoli

Ritorno

21esima: Como-Napoli
22esima: Napoli-Inter
23esima: Lecce-Napoli
24esima:  Napoli-Juventus
25esima: Lazio-Napoli
26esima: Frosinone-Napoli
27esima: Napoli-Parma
28esima: Bologna-Napoli
29esima: Napoli-Venezia
30esima: Cagliari-Napoli
31esima: Napoli-Sassuolo
32esima: Milan-Napoli
33esima: Napoli-Udinese
34esima: Roma-Napoli
35esima: Napoli-Monza
36esima: Napoli-Genoa
37esima: Torino-Napoli
38esima: Napoli-Atalanta