Canada-Qatar, tremendo infortunio per Ismael Koné: Mondiale finito per lui

Bruttissimo l'intervento di Madibo sul centrocampista del Sassuolo. Per lui frattura esposta di tibia e perone. È stato operato nella notte a Vancouver

Probabilmente è la prima vera e propria pagina triste di questo Mondiale: Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo, ha subito un intervento durissimo da parte di Madibo del Qatar e ha riportato una frattura esposta di tibia e perone della gamba sinistra. Il Canada ha poi vinto la partita con un punteggio tennistico: 6-0.

Canada-Qatar, l’infortunio di Koné

Minuto 53: Koné recupera palla e non si accorge di Madibo che da dietro gli colpisce la gamba sinistra due volte, causando il grave infortunio. Il Ct del Canada ha dichiarato di aver sentito il rumore dell’osso che si rompeva. Immediati i soccorsi e le reazioni sconvolte dei compagni avversari. Madibo è stato ovviamente espulso e il Qatar è rimasto in nove uomini. Infatti, al 33’ del primo tempo era stato espulso Al-Amin.

Once again, it has been proven that football can take a life-changing turn at any moment. In yesterday’s FIFA World Cup match between Canada and Qatar, Canada’s key player, Ismaël Koné suffered a horrific injury, and his leg was broken into two pieces.💔🥹 – Just look at the… — lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) June 19, 2026

L’operazione nella notte

Koné è stato trasferito all’ospedale di Vancouver, dove è stato operato circondato dai suoi familiari. Lo stesso Madibo si è scusato con il calciatore del Sassuolo. Jonathan David della Juve non ha risparmiato una dura critica, affermando che entrare in quel modo a palla persa significa solo voler fare del male. In bocca al lupo Ismael!