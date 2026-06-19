Canada-Qatar, tremendo infortunio per Ismael Koné: Mondiale finito per lui

Bruttissimo l'intervento di Madibo sul centrocampista del Sassuolo. Per lui frattura esposta di tibia e perone. È stato operato nella notte a Vancouver

Canada-Qatar, tremendo infortunio per Ismael Koné: Mondiale finito per lui

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Ismael Kone #8 of Canada consoled by Jesse Marsch, Head Coach of Canada, as he is stretched off after being fouled by Assim Madibo #23 of Qatar during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Probabilmente è la prima vera e propria pagina triste di questo Mondiale: Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo, ha subito un intervento durissimo da parte di Madibo del Qatar e ha riportato una frattura esposta di tibia e perone della gamba sinistra. Il Canada ha poi vinto la partita con un punteggio tennistico: 6-0.

Canada-Qatar, l’infortunio di Koné

Minuto 53: Koné recupera palla e non si accorge di Madibo che da dietro gli colpisce la gamba sinistra due volte, causando il grave infortunio. Il Ct del Canada ha dichiarato di aver sentito il rumore dell’osso che si rompeva. Immediati i soccorsi e le reazioni sconvolte dei compagni avversari. Madibo è stato ovviamente espulso e il Qatar è rimasto in nove uomini. Infatti, al 33’ del primo tempo era stato espulso Al-Amin.

Kone

L’operazione nella notte

Koné è stato trasferito all’ospedale di Vancouver, dove è stato operato circondato dai suoi familiari. Lo stesso Madibo si è scusato con il calciatore del Sassuolo. Jonathan David della Juve non ha risparmiato una dura critica, affermando che entrare in quel modo a palla persa significa solo voler fare del male. In bocca al lupo Ismael!