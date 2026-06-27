Bielsa si infuria con i giornalisti dopo l’eliminazione dell’Uruguay: “Muovetevi”

Se bastasse così poco per farsi definire “loco”, allora saremmo tutti in manicomio. Bielsa, più che “loco”, è semplicemente stravagante: lo stesso Lotito ha tratteggiato un ritratto piuttosto particolare dell’allenatore dell’Uruguay, sottolineandone il legame con il denaro.

Ieri, dopo la sconfitta dell’Uruguay contro la Spagna e la conseguente eliminazione dal torneo, il tecnico non ha reagito bene e si è infuriato con un giornalista.

La furia di Bielsa

“Dai, muovetevi una buona volta!”, ha urlato Bielsa ai giornalisti in attesa di raccogliere le sue dichiarazioni dopo la sconfitta e l’eliminazione dell’Uruguay. Nel corso dell’intervista si è mostrato anche estremamente asciutto nelle risposte e ha chiuso con un “Prego” pronunciato in modo chiaramente infastidito.

Le sue parole a Dazn

Anche al termine della gara il suo atteggiamento non è cambiato: davanti alle telecamere di Dazn ha risposto in maniera brusca alla domanda sul cambio di Muslera, spiegando che “è stato lui a chiedere la sostituzione”. Alla domanda successiva ha tagliato corto: “Ho già risposto a questo”.