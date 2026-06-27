Bielsa si infuria con i giornalisti dopo l’eliminazione dell’Uruguay: “Muovetevi”

La scena dopo la sconfitta contro la Spagna. L’Uruguay ha chiuso al terzo posto il girone con soli 2 punti: forse dovrebbe farsi qualche domanda

Bielsa si infuria con i giornalisti dopo l’eliminazione dell’Uruguay: “Muovetevi”

Uruguayís Argentian coach Marcelo Bielsa looks on during the friendly international football match between Algeria and Uruguay at the Allianz Stadium in Turin on March 31, 2026. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Se bastasse così poco per farsi definire “loco”, allora saremmo tutti in manicomio. Bielsa, più che “loco”, è semplicemente stravagante: lo stesso Lotito ha tratteggiato un ritratto piuttosto particolare dell’allenatore dell’Uruguay, sottolineandone il legame con il denaro.

Ieri, dopo la sconfitta dell’Uruguay contro la Spagna e la conseguente eliminazione dal torneo, il tecnico non ha reagito bene e si è infuriato con un giornalista.

La furia di Bielsa

Bielsa

“Dai, muovetevi una buona volta!”, ha urlato Bielsa ai giornalisti in attesa di raccogliere le sue dichiarazioni dopo la sconfitta e l’eliminazione dell’Uruguay. Nel corso dell’intervista si è mostrato anche estremamente asciutto nelle risposte e ha chiuso con un “Prego” pronunciato in modo chiaramente infastidito.

Le sue parole a Dazn

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Anche al termine della gara il suo atteggiamento non è cambiato: davanti alle telecamere di Dazn ha risposto in maniera brusca alla domanda sul cambio di Muslera, spiegando che “è stato lui a chiedere la sostituzione”. Alla domanda successiva ha tagliato corto: “Ho già risposto a questo”.