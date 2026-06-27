Bielsa si infuria con i giornalisti dopo l’eliminazione dell’Uruguay: “Muovetevi”
La scena dopo la sconfitta contro la Spagna. L’Uruguay ha chiuso al terzo posto il girone con soli 2 punti: forse dovrebbe farsi qualche domanda
Se bastasse così poco per farsi definire “loco”, allora saremmo tutti in manicomio. Bielsa, più che “loco”, è semplicemente stravagante: lo stesso Lotito ha tratteggiato un ritratto piuttosto particolare dell’allenatore dell’Uruguay, sottolineandone il legame con il denaro.
Ieri, dopo la sconfitta dell’Uruguay contro la Spagna e la conseguente eliminazione dal torneo, il tecnico non ha reagito bene e si è infuriato con un giornalista.
La furia di Bielsa
“Dai, muovetevi una buona volta!”, ha urlato Bielsa ai giornalisti in attesa di raccogliere le sue dichiarazioni dopo la sconfitta e l’eliminazione dell’Uruguay. Nel corso dell’intervista si è mostrato anche estremamente asciutto nelle risposte e ha chiuso con un “Prego” pronunciato in modo chiaramente infastidito.
Uruguay eliminato ❌🇺🇾
Marcelo Bielsa 𝙥𝙚𝙧𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙖 nel post-gara 🤬😳#Bielsa #FIFAWorldCup #DAZN pic.twitter.com/Tbwyqu9Ba5
— DAZN Italia (@DAZN_IT) June 27, 2026
Le sue parole a Dazn
Anche al termine della gara il suo atteggiamento non è cambiato: davanti alle telecamere di Dazn ha risposto in maniera brusca alla domanda sul cambio di Muslera, spiegando che “è stato lui a chiedere la sostituzione”. Alla domanda successiva ha tagliato corto: “Ho già risposto a questo”.