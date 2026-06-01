Berrettini è rinato: torna ai quarti di finale del Roland Garros, c’è anche Cobolli

I due protagonisti della Davis 2025. Matteo è un tennista rigenerato dalla cura Enqvist. Ha battuto Cerundolo in tre set. Cobolli ha faticato un po' di più ma ha vinto

L’Italia del tennis va avanti anche senza Sinner. Così come ha vinto una Coppa Davis senza Sinner. E guarda caso (nel 2025) proprio con Berrettini e Cobolli singolaristi nella finale contro la Spagna. Matteo sconfisse Carreño Busta e Flavio Munar. Entrambi romani.

Berrettini rigenerato dalla cura Enqvist

Berrettini è un tennista rinato, rigenerato dalla cura Enqvist ex tennista svedese che è arrivato fino al numero 4 del mondo. Matteo è tornato ai quarti finale cinque anni dopo. Nel 2021 venne sconfitto da Djokovic in quattro set. Oggi ha battuto in tre set Cerundolo il tennista miracolato dal malore di Sinner e che comunque aveva superato lo spagnolo Landaluce. Matteo ha giocato un ottimo tennis, soprattutto solido. Ha portato a casa agevolmente il primo set per 6-3 e poi ha vinto due tie-break consecutivi. Il primo è stato senza storia. Il secondo molto più combattuto. Nel terzo set, Berrettini è risalto da 3-5, ha brekkato l’argentino che è andato a servire per il set. Non solo, nel tie-break è risalito da 3-6 con Cerundolo che ha avuto tre set-point e due li ha giocati sul proprio servizio. Matteo – che, ripetiamo, è un giocatore rinato non solo fisicamente, anche psicologicamente – ha messo a segno cinque punti di fila e ha vinto.

Cobolli ora è atteso da Auger-Aliassime

Adesso ai quarti di finale attende il vincitore della sfida tra Tiafoe e Arnaldi terzo azzurro ancora in gara. I due giocheranno stasera.

Flavio Cobolli ha avuto bisogno di quattro set per superare lo statunitense Svajda numero 82 del ranking che mai aveva giocato un ottavo di finale di un torneo del Grande Slam. Cobolli invece aveva raggiunto i quarti lo scorso anno a Wimbledon. Eppure per il romano la partita è stata molto combattuta. Dopo aver vinto agevolmente i primi due set, ha perso il terzo al tie-break ed è dovuto ricorrere al tie-break al quarto dopo aver condotto per 5-1. Ha finito col vincere al tie-break 7-5. Ai quarti affronterà il canadese Auger-Aliassime che ha schiantato il cileno Tabilo per 6-3 7-5 6-1.