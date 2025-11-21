La Coppa Davis è lontana parente di quella che fu, intanto Berrettini ci porta a un passo dalla finale

La Coppa Davis è lontana parente di quella che fu ma Berrettini ci porta a un passo dalla finale

Nel tennis i punti si pesano, non si contano. Ci sono momenti delle partite in cui si fa la differenza. E così è stato anche tra Matteo Berrettini e Collignon singolare d’apertura della semifinale di Coppa Davis tra Italia e Belgio. Ha vinto l’azzurro 6-3 6-4. Agevole il successo nel primo set col belga che soffriva troppo sul rovescio, soprattutto sul rovescio tagliato dell’azzurro. Break in apertura nel secondo, poi però la partita svolta. Il belga strappa il servizio e addirittura sul 3-3 va di nuovo a palla break. Attacca in modo quasi decisivo ma Mattei sfodera un dritto in corsa che ricorda il Berrettini che fu. E lì che la partita svolta. Si spegne la luce al belga mentre si accende quella di Matteo che poi conduce la barca in porto e regala all’Italia il primo punto in attesa che Cobolli sfidi Bergs.

Italia-Belgio 1-0. Sì lo sappiamo che la Davis è lontana parte di quella che fu, intanto siamo a un punto dalla finale.