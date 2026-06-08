Belgio, il premio per la vittoria Mondiale è di 435mila euro lordi a calciatore (e qualcuno storce il naso)

La notizia è del giornale belga on line Nieuwsblad. È un accordo chiuso tanto tempo fa con la Federazione.

La notizia è del giornale belga on line Nieuwsblad. E comincia così, con una frase dell’entourage di un calciatore belga. La frase è “sono spiccioli”. Il riferimento è al premio stabilito con la Federazione in caso di vittoria ai Mondiali di calcio che cominceranno giovedì prossimo. In caso di successo il prossimo 19 luglio, ciascun calciatore riceverà un premio di 435mila euro lordi.

Il secondo posto vale 370mila euro a testa

Il quotidiano scherza sulla frase. E ricorda che ad esempio uno come De Bruyne a Napoli guadagna 6 milioni di euro, come lo stesso Lukaku peraltro.

Il giornale spiega che non ci sono state trattative per stabilire la cifra. Si tratta di un accordo raggiunto in passato e che vale anche per gli Europei del 2028 che si svolgeranno in Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles.

In caso di secondo posto, il premio sarebbe di 370mila euro. In caso di terzio posto di 312mila euro.

L’eliminazione nella fase a gironi – “un incubo che nessuno prevede, dato che accedono anche le migliori terze classificate” scrive Nieuwsblad – significherebbe circa 40mila euro lordi a giocatore.

Chi vince il Mondiale, vincerà 43 milioni di euro

Il giornale belga scrive che è difficile stabilire con precisione quanto valgano gli altri turni. L’accordo è stato concluso sotto la precedente amministrazione della federazione, e all’epoca non esistevano i sedicesimi di finale. Ora, invece, ci sono: il percorso verso il titolo mondiale si compone di otto partite.

All’epoca, l’accordo prevedeva 6.500 euro lordi per una vittoria, 2mila per un pareggio e 200 per una sconfitta.

Ogni nazione può contare su una quota di partecipazione di 10 milioni di dollari (8,55 milioni di euro) e 2,5 milioni di dollari (2,14 milioni di euro) per coprire i “costi preparatori”. Se il Belgio dovesse vincere il Mondiale, la Fifa verserà alla Federazione 43 milioni di euro.

Una parte andrebbe ai calciatori (11,3 milioni di euro), il resto alla Federazione.