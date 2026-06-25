Altro che Messi e Mbappé, questo è il Mondiale dei grandi portieri a sorpresa

L'ha detto Courtois: "Una parata, due e ti senti invincibile". Il New York Times certifica: le prestazioni di Beiranvand, Room e Vozinha non sono fortuna"

“È un Mondiale di portieri”, ha detto Thibaut Courtois mentre tutti stavano guardando dall’altro lato del campo, al Mondiale dei grandissimi bomber. E in effetti ha ragione anche lui, appena accecato dalle parate dell’iraniano Alireza Beiranvand contro il Belgio di domenica. “Potrebbe aver colto uno dei temi chiave dei Mondiali del 2026”, conferma il New York Times.

Invincibili all’improvviso

Poi Courtois, che banale non è proprio mai, ha spiegato anche come funzionano queste esplosioni improvvise di talento. Dice che è una questione di trance agonistica tipica del ruolo: “A volte capita, giocano anche meglio, è un Mondiale. Una parata, una seconda parata, e all’improvviso si sentono invincibili“.

Beiranvand non è infatti l’unico esempio di questa fase iniziale della competizione. “Eloy Room del Curaçao è stato uno dei protagonisti della fase a gironi con la sua straordinaria prestazione da 15 parate contro l’Ecuador, e così il portiere di Capo Verde, Vozinha, ha ottenuto fama mondiale dopo aver contribuito a mantenere la porta inviolata contro la Spagna”.

“I Mondiali hanno sempre avuto la capacità unica di far entrare i portieri nella storia del calcio. Una buona prestazione può improvvisamente sembrare straordinaria grazie al palcoscenico e al fatto che centinaia di milioni di persone la stiano guardando contemporaneamente”. Ma non è solo questo.

Non è fortuna, è qualità

“La prestazione di Room contro l’Ecuador sarebbe stata eccezionale in qualsiasi competizione. La concentrazione necessaria per risolvere ripetutamente i problemi per 90 minuti contro un avversario superiore è difficile da sottovalutare. Allo stesso modo, la porta inviolata di Vozinha contro la Spagna ha richiesto molto più della semplice atleticità. Posizionamento, anticipazione, controllo aereo, comunicazione e autocontrollo emotivo sono stati elementi fondamentali. La prestazione di Beiranvand contro il Belgio ha combinato molte di queste stesse qualità. Nessuno di loro è stato frutto della fortuna”.

Insomma tanta, tantissima qualità, e al massimo “ciò che cambia ai Mondiali è il significato attribuito a queste prestazioni, perché se il calcio ricorda i momenti, li ricorda soprattutto sui palcoscenici più importanti”.