Altro che Francia e Spagna, i match con più spettatori ai Mondiali 2026 sono stati Messico-Sudafrica e Uzbekistan-Colombia

Dopo la prima giornata dei gironi dei Mondiali 2026, tra Stati Uniti, Canada e Messico hanno partecipato poco più di 1 milione e 500mila spettatori negli stadi, con una media che supera i 65mila tifosi a partita. Tuttavia, le gare che hanno fatto registrare maggior pubblico non sono state quelle che tutti si aspettano.

Ai Mondiali 2026 spiccano Messico-Sudafrica e Uzbekistan-Colombia

Nei dati riportati da Calcio & Finanza, quasi tutti i match sono stati sold out, con un tasso di riempimento pari al 99,44%. Le partite più seguite sono state il match inaugurale tra Messico e Sudafrica (80.824 spettatori) e quello tra Uzbekistan e Colombia (80.824 spettatori), entrambi giocati al Mexico City Stadium e con riempimento del 100%.

I numeri, però, tengono conto dei biglietti venduti e non delle presenze effettive allo stadio. La Fifa ha infatti spiegato che i dati ufficiali d’affluenza riflettono il numero di biglietti scansionati e spettatori presenti nel perimetro dello stadio, invece delle valutazioni visive sull’occupazione dei posti; ecco perché, alla vista, sembra che ci siano alcuni seggiolini vuoti.

Le partite con più spettatori

Ha registrato il 100% di riempimento anche la gara tra Argentina e Algeria negli Stati Uniti, in Kansas (69.045 spettatori), quella tra Portogallo e Congo a Houston (68.777 spettatori), i padroni di casa Usa contro Paraguay a Los Angeles (70.492 spettatori), Brasile-Marocco a New York (80.663 spettatori), Haiti-Scozia a Boston (64.146 spettatori) e Australia-Turchia in Canada, a Vancouver (52.497 spettatori).

Il match meno visto finora è Arabia Saudita-Uruguay a Miami, con il 97,34% di riempimento.