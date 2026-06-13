Allegri passa dai 5,3 milioni netti di stipendio al Milan ai 3,5 al Napoli

Il Milan ostaggio di Ibrahimovic

Prosegue l’attività diplomatica per portare Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il Milan è affaccendato in operazioni autodistruttive con Ibrahimovic che dagli Stati Uniti gioca alla guerra (per fortuna solo del pallone) e fa saltare direttori tecnici, allenatori, vuole tenere bloccato Allegri che però il Milan deve continuare a pagare. Il Milan ostaggio di Ibra, ormai è chiaro anche a un bambino.

Con santa pazienza, Scaroni sta provando a ricucire. Parla con De Laurentiis (che al telefono non sarà proprio un’oasi di serenità), con Branchini il procuratore di Allegri, sente Calvelli il nuovo uomo del club rossonero, colui il quale dovrà prendere le decisioni. Il Milan deve anche iscriversi al campionato. I tifosi sono sulle spine. Con questa non dirigenza, può succedere di tutto. Anche perché sono stati tutti licenziati, non è rimasto più nessuno.

Allegri attende, parla al telefono con Manna, pensa e lavora al Napoli del presente e del futuro. Tra un mesetto sarà sulla tolda di comando con la critica nazionale che lo aspetta al varco. L’uomo più odiato del circo del pallone, dopo Infantino si intende.

Adl ha garantito ad Allegri più di 10 milioni netti in tre anni

Che cosa accadrebbe se il Milan gli rifiutasse la buonuscita e quindi la rescissione? Max dovrebbe licenziarsi. Perderebbe qualcosa di soldi, non si può avere tutto dalla vita. Il Corriere della Sera ricorda che a Napoli guadagnerà di meno anche se avrà un contratto di tre anni.

“Al Napoli non guadagna lo stipendio di 5,3 milioni che finora ha percepito, ma De Laurentiis ne sa veramente una più del Diavolo. Il contratto sottoposto a Max è di tre anni (uno in più di quello previsto all’inizio), l’ingaggio di 3,5 a stagione è sì inferiore ma complessivamente supera i 10 milioni. Netti”.

Adl gli ha garantito più di dieci milioni netti. Diciamo che ce la può fare a mettere il piatto a tavola. Compreso un litro di vino sfuso dal vinaio.