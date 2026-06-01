Pedullà: Allegri pur di venire a Napoli pronto a rinunciare a due stipendi

L'arrivo di Allegri al Napoli è sempre più vicino. Il tecnico sta lavorando con i suoi legali per liberarsi dal Milan entro la settimana, anche a costo di sacrificarsi

Ci siamo quasi. L’approdo di Allegri al Napoli entra nella fase decisiva, e a confermarlo è Alfredo Pedullà con un aggiornamento sul suo profilo X. Il messaggio è chiaro: “Allegri lavora con i suoi legali per liberarsi in settimana. A costo di rinunciare a una o due mensilità. Il Napoli lo aspetta”.

#Allegri lavora con i suoi legali per liberarsi in settimana. A costo di rinunciare a una o due mensilità. Il #Napoli lo aspetta https://t.co/pEbN9IRKb1 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 1, 2026

Pronto a rinunciare a uno stipendio pur di accelerare

Il dettaglio più significativo è la disponibilità economica del tecnico. Pur di sciogliere in fretta il nodo con il Milan, Allegri sarebbe disposto a lasciare sul tavolo una o due mensilità: un segnale di quanta voglia abbia di chiudere e di sedersi sulla panchina azzurra. È l’evoluzione del braccio di ferro che raccontiamo da giorni, da quando Allegri teneva in pugno il Milan tra buonuscita, PEC in ritardo e rischio causa. Ora, però, il tecnico sembra voler chiudere la partita anche con qualche concessione, pur di liberarsi.

Il Napoli aspetta, l’accordo c’è da tempo

Sul fronte azzurro non ci sono dubbi. L’intesa con Allegri è solida da tempo — non a caso Manna lo aveva incontrato a cena a Milano come vero piano A — e da settimane ripetiamo che manca solo l’ufficialità, legata alla chiusura del contratto col Milan. De Laurentiis attende paziente, consapevole che l’ostacolo non è l’accordo con il tecnico, ma la sua liberazione dai rossoneri.