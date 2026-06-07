Allegri-Milan, De Laurentiis chiama Scaroni ma la situazione è ingarbugliata

Le questioni di principio sono pericolose

Ricordiamo una scena dell’immortale “Febbre da cavallo” con Mandrake (Gigi Proietti) che rivolgendosi al Pomata (Enrico Montesano) gli dice: “A Poma’ so’ ‘n tantinello preoccupato”. Ecco, pur ostentando tranquillità, evidentemente anche Aurelio De Laurentiis si è allarmato. È uomo navigato. Sa che le questioni di principio sono le più pericolose. Non c’entra il business, c’entra altro. E sono situazioni intricate che possono finire in ogni modo, anche malissimo.

Perché tra il Milan e Allegri è una questione di principio. È una storia rancori e dispetti, soprattutto quella tra Allegri e Ibrahimovic. I due non si sopportano dai tempi in cui Zlatan giocava e vestiva la maglia del Milan allenato dal livornese.

I detrattori di Allegri ripetono a pappardella che è l’unico responsabile del fallimento del Milan. Ovviamente chi conosce il calcio, sa benissimo che non è così. Sa benissimo che l’influenza della proprietà sui calciatori è enorme. E se la proprietà – rappresentata da Zlatan – spinge per liberarsi di Allegri, ci litiga in pubblico, chiama i calciatori per suggerimenti tecnici (o altro, non sappiamo), se non esulta ai gol rossoneri, poi le conseguenze arrivano. Altrimenti non si spiega come mai il Milan – con una rosa modesta – è stato per tre quarti del campionato l’antagonista numero uno dell’Inter addirittura per lo scudetto e poi sia crollato come se fosse stata una squadra di Serie C.

Allegri vorrebbe la buonuscita e potrebbe portare il club in tribunale

Diciamo che qualcosa di strano è successo. Ora il Milan ha esonerato Allegri e non solo. Ma non ha trovato il nuovo allenatore così come non ha trovato il direttore sportivo. Il Milan è una scatola vuota. I tifosi sono preoccupatissimi. Allegri si è accordato col Napoli ma vorrebbe la buonuscita (5 milioni di euro lordi tra sé e il suo staff). Il club non vuole concedergliela e Zlatan soprattutto vorrebbe tenerlo fermo un anno facendogli saltare il Napoli.

De Laurentiis – scrive Il Mattino con Pino Taormina – ha chiamato il presidente rossonero Paolo Scaroni navigato uomo d’affari, ex amministratore delegato dell’Eni. Scaroni viene definito favorevole alla mediazione. Il Mattino scrive che ha rassicurato De Laurentiis, una soluzione si troverà, è solo questione di tempo. Ma poi il quotidiano napoletano ha aggiunto:

“Ma il Milan vuole che Allegri rinunci a tutto, consapevole che abbia già l’accordo totale con il Napoli. Situazione ingarbugliata”.

Resiste l’ipotesi che finisca tutto in tribunale e che quindi Allegri resti un anno fermo.