Allegri ha risolto il suo contratto con il Milan, a breve la firma con il Napoli
Ora il tecnico si prepara a firmare un contratto fino al 2029 da 4 milioni e mezzo annui, scrive Gazzetta.
Max Allegri ha risolto il suo contratto col Milan, ora lo attende la firma col Napoli. Corriere e Gazzetta dello Sport confermano che il tecnico ha appena firmato la risoluzione con i rossoneri.
Risoluzione del contratto di Allegri col Milan, ora c’è il Napoli ad attenderlo
Il contratto con il Milan era in scadenza il 30 giugno 2027; ora Allegri si prepara a firmare un contratto fino al 2029 da 4 milioni e mezzo annui, scrive Gazzetta.
Aggiunge il giornalista Alfredo Pedullà sul suo profilo X che la risoluzione è stata firmata alle ore 16 di questo pomeriggio, lunedì 29 giugno.
#Allegri e il #Napoli: una lunga attesa dalla famosa svolta svelata il 28 maggio. Carte firmate alle ore 16 per la risoluzione con il #Milan, mai in dubbio il suo futuro alla corte di ADL. Ora gli aspetti formali burocratici https://t.co/pEbN9IRKb1
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 29, 2026