Allegri ha risolto il suo contratto con il Milan, a breve la firma con il Napoli

Ora il tecnico si prepara a firmare un contratto fino al 2029 da 4 milioni e mezzo annui, scrive Gazzetta.

Allegri ha risolto il suo contratto con il Milan, a breve la firma con il Napoli

Mg Cremona 01/03/2026 - campionato di calcio serie A / Cremonese-Milan / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri

Max Allegri ha risolto il suo contratto col Milan, ora lo attende la firma col Napoli. Corriere e Gazzetta dello Sport confermano che il tecnico ha appena firmato la risoluzione con i rossoneri.

Risoluzione del contratto di Allegri col Milan, ora c’è il Napoli ad attenderlo

Il contratto con il Milan era in scadenza il 30 giugno 2027; ora Allegri si prepara a firmare un contratto fino al 2029 da 4 milioni e mezzo annui, scrive Gazzetta.

Aggiunge il giornalista Alfredo Pedullà sul suo profilo X che la risoluzione è stata firmata alle ore 16 di questo pomeriggio, lunedì 29 giugno.