Allegri ha avuto dal Milan lo stipendio di giugno, ecco perché non poteva essere annunciato

Domani è primo luglio e sarà del Napoli. Max deve sbrogliare la matassa De Bruyne: sarà la decisione più importante che dovrà prendere

Un mese vissuto da dipendente del Milan

Allegri ha ottenuto dal Milan lo stipendio di giugno. Non ha invece ottenuto la buonuscita. Il procuratore Branchini ha raggiunto un compromesso con il club rossonero. E Allegri da domani, primo luglio, sarà ufficialmente libero di firmare col Napoli. O meglio di essere annunciato come allenatore del Napoli. La fine del lungo braccio di ferro spiega quel che in realtà il Napoli ha sempre saputo anche se non lo ha mai detto con chiarezza. Probabilmente non avrebbe potuto. A giugno Allegri è rimasto un dipendente del club rossonero e quindi non poteva certo farsi fotografare con i colori azzurri o rilasciare interviste parlando del Napoli del futuro. Poi magari sottotraccia ha lavorato con Giovanni Manna e lo stesso De Laurentiis. Ma non poteva avvenire alla luce del sole.

Allegri e i nodi da sbrogliare

L’avventura comincerà mercoledì primo luglio. Poi, ci si vedrà il 15 a Castel Volturno per le consuete visite mediche dei calciatori e il 17 si partirà per Dimaro con una rosa extra-large. Manna ieri ha detto chiaramente che nessuno entra se nessuno esce. Il Napoli deve vendere, piazzare tantissimi calciatori e risolvere tantissimi nodi a cominciare da quello di De Bruyne che a nostro avviso resta la decisione più importante che il tecnico livornese dovrà prendere. Senza dimenticare – lo hanno detto i fatti – che fin qui con De Bruyne in campo, McTominay è parso depotenziato. Starà eventualmente ad Allegri farli convivere esaltandone le rispettive qualità.