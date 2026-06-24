In Spagna spietati con De Bruyne: “vorrebbe ma non gli riesce più”

Diario As lo definisce sul viale del tramonto, racconta la rabbia dei tifosi belgi e la frustrazione del fuoriclasse che è stato. Tra pochi giorni compirà 35 anni

Il 28 giugno De Bruyne compie 35 anni

De Bruyne è l’ombra del calciatore che fu. Titola più o meno così l’edizione on line del quotidiano spagnolo Diario As. La crisi del Belgio è raccontata da tutti giornali sportivi mondiali. E al centro dell’attenzione c’è soprattutto l’ex principe del Manchester City diventato ormai una comparsa. È lui sotto accusa, molto più di Lukaku cui comunque è concesso l’alibi della stagione saltata per infortunio. E tutto ha provocato l’autorete dell’Egitto (l’unica rete segnata dalla Nazionale belga). In Belgio ci si chiede se sia il caso di farli giocare dal primo minuto nella decisiva partita contro la Nuova Zelanda. Partita che potrebbe anche portare all’eliminazione della Nazionale allenata da Rudi Garcia.

Diario As riporta le critiche belghe alla Nazionale dei Diavoli Rossi. La mancanza di creatività e la mancanza di gol.

“I giocatori chiave del Belgio non si sono visti. Solo Courtois ha dato segno della sua presenza. Il resto è a anni luce dalla loro versione migliore. Le critiche tra ex giocatori, analisti e giornalisti puntano principalmente a Kevin de Bruyne. Il giocatore, che il 28 giugno compirà 35 anni, è al centro della rabbia dei tifosi. I sostenitori belgi lo danno sul viale del tramonto della sua carriera, vista anche la sua stagione al Napoli. Dopo De Bruyne, è Lukaku l’epicentro della delusione”.

La frustrazione dell’ex campione

Dalla Spagna ricordano che De Bruyne ha colpito un palo contro l’Egitto e che il suo contributo alla manovra offensiva è stato piuttosto scarso. Tanta frustrazione. Le cose non gli riescono. Vorrebbe ma non può (frase che si rivela involontariamente feroce). Scrivono che la performance di De Bruyne ricorda quelle degli ultimi due grandi tornei con il Belgio: Euro 2024 e il disastroso Mondiale 2022 (fuori ai gironi).

Ibrahimovic ha detto di essersi addormentato contro l’Iran.

L’unica notizia positiva è il rientro di Doku che è diventato padre ed è tornato a Seattle dopo essere volato per assistere al parto.