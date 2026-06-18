Napoli, nessun timore per Allegri: da risolvere alcuni dettagli col Milan (Sky Sport)

"Le strette di mano ci sono state e i piani con Manna e De Laurentiis vanno avanti. Per l’ex Milan è pronto un contratto di due anni più opzione."

Napoli, nessun timore per Allegri: da risolvere alcuni dettagli col Milan (Sky Sport)

AC Milan's Italian head coach Massimiliano Allegri looks on ahead of the Italian Serie A football match between AC Milan and Cagliari at the San Siro Stadium in Milan on May 24, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Purtroppo, avere a che fare con una dirigenza (anche se non è proprio il termine adatto) composta da Ibrahimović, impegnato a far ridere anche come commentatore ai Mondiali, e Cardinale scomparso può risultare un problema, soprattutto se hai intenzione di ingaggiare il vecchio allenatore sottoposto a  questa dirigenza. Comunque, per l’infelicità di molti, non ci sono problemi per Allegri al Napoli. Il punto di Modugno.

Napoli, niente ansia per Allegri

Allegri in una delle sua classiche pose in panchina

Riporta Modugno:

“Si spera che l’annuncio arrivi a breve, è diventato un po’ un tormentone e in città tutti continuano a chiedere aggiornamenti. C’è ancora da sistemare qualche dettaglio con il Milan, tra aspetti tecnici, questioni burocratiche e anche economiche. Ma non c’è preoccupazione.

Nell’ambiente c’è comunque la voglia di ufficialità per l’avvio di questo nuovo ciclo, ma la sostanza non cambia: le strette di mano ci sono state e i piani con Manna e De Laurentiis vanno avanti.”

La presentazione di Max

Massimiliano Allegri

Alla fine Modugno rivela che per la presentazione del livornese si starebbe pensando a un posto più sobrio rispetto al Museo di Capodimonte per Garcia e al Palazzo Reale per Conte (che va alla Juve?). Nessun indizio.

Infine:

“Per l’ex Milan è pronto un contratto di due anni più opzione.”