Napoli, nessun timore per Allegri: da risolvere alcuni dettagli col Milan (Sky Sport)

"Le strette di mano ci sono state e i piani con Manna e De Laurentiis vanno avanti. Per l’ex Milan è pronto un contratto di due anni più opzione."

Purtroppo, avere a che fare con una dirigenza (anche se non è proprio il termine adatto) composta da Ibrahimović, impegnato a far ridere anche come commentatore ai Mondiali, e Cardinale scomparso può risultare un problema, soprattutto se hai intenzione di ingaggiare il vecchio allenatore sottoposto a questa dirigenza. Comunque, per l’infelicità di molti, non ci sono problemi per Allegri al Napoli. Il punto di Modugno.

Napoli, niente ansia per Allegri

Riporta Modugno:

“Si spera che l’annuncio arrivi a breve, è diventato un po’ un tormentone e in città tutti continuano a chiedere aggiornamenti. C’è ancora da sistemare qualche dettaglio con il Milan, tra aspetti tecnici, questioni burocratiche e anche economiche. Ma non c’è preoccupazione.

Nell’ambiente c’è comunque la voglia di ufficialità per l’avvio di questo nuovo ciclo, ma la sostanza non cambia: le strette di mano ci sono state e i piani con Manna e De Laurentiis vanno avanti.”

La presentazione di Max

Alla fine Modugno rivela che per la presentazione del livornese si starebbe pensando a un posto più sobrio rispetto al Museo di Capodimonte per Garcia e al Palazzo Reale per Conte (che va alla Juve?). Nessun indizio.

Infine:

“Per l’ex Milan è pronto un contratto di due anni più opzione.”